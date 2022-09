OstiaMare, l’impianto resta chiuso ai tifosi: minacce ed insulti all’assessore Onorato

Dallo scorso inverno non possono seguire le partite dell'Ostiamare, la squadra biancoviola fondata nel 1945. E per questo, poichè lo stadio di via Amenduni rimarrà loro chiuso anche in quest'avvio di stagione, hanno deciso di protestare, chiedendo risposte al comune. Risposte che sono arrivate prima dagli uffici della direzione sport capitolina. Ed ora anche dall'assessore allo sport Alessandro Onorato che è stato anche bersaglio da minacce ed insulti, via web, da parte di alcuni presunti supporter. Minacce per le quali, il titolare della delega allo sport in Campidoglio, ha deciso di presentare denuncia.

Assessore,i tifosi dell’OstiaMare lamentano il fatto di non poter seguire la propria squadra dal vivo. Qualche giorno fa hanno esibito striscioni e, sui canali social, chiesto a lei risposte sulla loro condizione. Ma è stato il comune ad interdire l’accesso dei tifosi allo stadio?

Condivido la preoccupazione dei tifosi dell’OstiaMare, del resto anche io simpatizzo da sempre per loro, essendo di Ostia, ma la tribuna è oggi inagibile perché l’impianto non ha i titoli autorizzatovi necessari, anzi dovremmo dire che non li ha mai avuti. E’ una questione di sicurezza e di tutela degli spettatori oltre che del sacrosanto rispetto delle leggi. È stato il Questore, del resto, a inibirne l’accesso.

La società non sembra disporre delle autorizzazioni per il pubblico spettacolo. Prima che venisse rilevata dall’attuale proprietà, le aveva? Perché fino a gennaio dello scorso anno lo stadio, con i suoi problemi, è rimasto a porte aperte.

Lo vorrei sapere anche io, ma per avere una risposta dovrebbe chiedere alla Giunta Raggi, noi siamo arrivati a metà novembre 2021 e come è giusto che sia, i nostri uffici hanno effettuato ed effettuano regolarmente i controlli sui 119 impianti sportivi comunali. Sul perché nessuno facesse verifiche in passato ce lo dirà la Procura dato che gli atti relativi all’impianto dell’OstiaMare sono stati inviati da mesi.

La società sportiva presieduta da Di Paolo non sembra quindi disporre delle autorizzazioni per il pubblico spettacolo. Cosa può fare per regolarizzare la propria situazione?

Se il presidente di Paolo intende davvero rendere fruibile la tribuna e ottenere l’autorizzazione di pubblico spettacolo e quindi la possibilità di far accedere all’impianto i suoi tifosi, deve produrre i documenti necessari che attestino il rispetto delle norme e della sicurezza. Fino a quando questo non avverrà purtroppo ne faranno le spese i tifosi. Noi siamo pronti, come Di Paolo sa bene, ad agire prontamente appena il presidente ci fornirà i documenti.

Lei immagino conosca la storia e l’importanza di questo club per quel territorio. Si aspettava questa reazione da parte dei tifosi?

I tifosi veri dell’OstiaMare,e sono decine di migliaia, non sono certo quei pochi leoni da tastiera che senza motivo mi stanno insultando sui social. Hanno pubblicato il mio indirizzo di casa, minacciandomi e dandosi appuntamento. Comunque Il mio rapporto con l’Ostiamare è di lunga data, da ragazzino ci ho anche giocato. Da ragazzo ho seguito le partite della prima squadra con la presidenza Asara e il direttore generale Nando Tiberi, in ultimo, quando la prima squadra è stata dell’indimenticabile Giuseppe Ciotoli. Se coloro che si definiscono tifosi credono che con gli insulti o le minacce mi intimidiscano o riescano a spingermi a compiere atti illegali, hanno sbagliato persona. La procura farà chiarezza su questa vergognosa vicenda, nel frattempo mi auguro che Di Paolo faccia atti concreti piuttosto che fomentare 4 esagitati, invece perché non spiega loro che l’amministrazione comunale sta provando da 6 mesi a salvare, nel rispetto delle leggi, le sorti di una società sportiva storica che rischia di perdere il proprio centro sportivo?

La direzione sport di Roma Capitale ha fatto sapere che il 3.08.2022, la A.S. OstiaMare aveva comunicato all’amministrazione l’avvio dei lavori previsti “riproponendosi di concluderli interamente secondo le tempistiche previste”. Ma quali sono queste tempistiche? I lavori riguardano anche le tribune?

Gli abusi e le irregolarità riscontrate interessano diversi manufatti dell’impianto di via Amenduni. Non solo le tribune, ma anche spogliatoi, servizi e altri locali. Il piano di ripristino di Di Paolo prevede interventi spalmati in un arco temporale di non meno di due anni, proprio per venire incontro all’esigenza di non sospendere l’attività. Alla società abbiamo chiesto di dare priorità alle tribune, proprio per soddisfare le legittime aspettative dei tifosi.

C’è qualcosa che vorrebbe dire ai tifosi dell’OstiaMare?

Con i tifosi veri che amano davvero i colori biancoviola, parlo ogni giorno e sanno gli sforzi che stiamo facendo per risolvere questa vicenda assurda che ci siamo trovati tra le mani dopo 14 anni di silenzio sospetto. Invece con quelli che continuano a minacciarmi senza motivo, ci vediamo in tribunale.