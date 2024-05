Perché alcuni parchi e ville di Roma sono rimasti chiusi il primo maggio

Una mattinata surreale per chi, il primo maggio, voleva fare una passeggiata o una corsa in un parco o in una delle ville storiche di Roma.

Cancelli chiusi e lucchetti almeno per quanto riguarda Villa Pamphilj, Villa Carpegna, Villa Bonelli, Villa Flora (quest'ultima stando alle fonti dei volontari) e altre aree verdi della città. Ma perché nessuno ha aperto quegli spazi pubblici? Eppure non c'erano né ordinanze e né allerte meteo da codice rosso.

Le motivazioni della protesta

Niente di tutto questo infatti, la motivazione di quella che è stata a tutti gli effetti una protesta l'ha data la presidente dell'associazione Earth Valentina Coppola: "Quindici giorni fa abbiamo avvisato il Campidoglio che ci saremmo fermati se non fossero state rimborsate le spese, ma nessuno ci ha risposto. Siamo stati costretti oggi a non aprire i cancelli".

I volontari dell'associazione, infatti, ogni mattina e ogni sera al tramonto si spostano per Roma in macchina per aprire e chiudere i cancelli dei parchi e delle ville della Capitale. L'accordo con il Campidoglio è che questo lavoro, ottenuto tramite l'aggiudicazione di un bando, preveda il riconoscimento del rimborso della benzina consumata per raggiungere i parchi pubblici e le ville storiche che aprono, chiudono e controllano durante tutto l'anno.

Un patto che, secondo Earth, sarebbe venuto meno facendo così scattare la protesta. A poche ore dalla denuncia di Earth, il Campidoglio ha mandato la polizia locale e il personale del servizio giardini ad aprire le aree verdi, nonostante il maltempo. L'atto, simbolico, ma neanche troppo, è stato un messaggio che il Comune ha voluto lanciare all'associazione, preannunciando anche provvedimenti. Il tutto mentre sui social si è scatenata la polemica di chi ha trovato assurda una protesta del genere visto il giorno di festa.

Senza risposte dal Campidoglio

Fin qui il riassunto di quanto successo ieri, con le motivazioni della protesta. Ma la polemica è destinata a fare rumore anche nei prossimi giorni. Valentina Coppola di Earth, ha anche postato un video su Facebook ieri. Immagini diventate virali che hanno portato a oltre 100 commenti di solidarietà, anche tra esponenti del Movimento 5 Stelle come Carla Canale e Daniele Diaco: "I nostri volontari la mattina all'alba e la sera al tramonto aprono e chiudono i cancelli dei parchi e delle ville di Roma. L'accordo con il Comune, regolato da un bando che noi ci siamo aggiudicati, è che la benzina consumata negli spostamenti per la città ci venga rimborsata, ma da dicembre questo non avviene. Abbiamo avvisato il Campidoglio che ci saremmo fermati se non fossero state rimborsate le spese, ma nessuno ci ha risposto", ha detto in un video lungo 10 minuti.

E ancora: "Abbiamo comunicato al Comune che avremmo rigettato l'incarico se non ci avessero pagato i rimborsi. Nessuno ha preso provvedimenti anche per garantire la regolare apertura di tutti i parchi. Solo oggi si ricordano di avere il mio numero di telefono per minacciarmi pretendono da noi gli scontrini a rimborso, ma i chilometri sono stati calcolati da loro e quindi sanno quanti ne facciamo ogni giorno e quanto ci costano", ha aggiunto l'esponente di Earth puntando il dito contro l'amministrazione.

"Previsti provvedimenti"

Nel pomeriggio, calmata - o quasi - la polemica, il Campidoglio ha di nuovo riagitato le acque con una nota a firma del dipartimento tutela ambientale di Roma capitale, annunciando provvedimenti: "La mancata apertura di alcuni parchi pubblici è da attribuirsi all’inadempienza dell'associazione Earth, affidataria del servizio attraverso un bando del 2022". Secondo l'amministrazione comunale le ragioni addotte dall'associazione sui rimborsi spese ai volontari che eseguono il servizio di apertura e chiusura dei parchi, sarebbe riconducibile a una "documentazione dei giustificativi richiesti dal dipartimento" mai presentata.

In sostanza, nessuno scontrino, secondo il Comune, è stato presentato per i rimborsi spesa. Secondo Earth, invece, il Campidoglio sarebbe stato già a conoscenza della spesa e del chilometraggio percorso dai volontari.

"Il servizio a carico dell'associazione con l'ausilio dei volontari, come previsto dal bando, si intende svolto a titolo gratuito con rimborso spese e per tali rimborsi è stato effettuato per il 2023 uno stanziamento di circa 132mila euro. - spiega ancora il dipartimento del Comune - L'assessorato all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma capitale accerterà se vi siano eventuali responsabilità di ritardi nella liquidazione dei rimborsi". Quanto alla mancata apertura dei parchi gli stessi uffici del dipartimento stanno valutando "le azioni da intraprendere, configurandosi tale inadempienza come interruzione di pubblico servizio".

"Rivogliamo i custodi"

La protesta ha comunque sollevato un problema, è innegabile. Tra i primi a tuonare contro la chiusa dei cancelli sono stati i componenti dell'associazione per Villa Pamphilj, che sui social hanno fatto sapere la loro: "Lo abbiamo scritto, detto, denunciato, abbiamo perfino dato informazioni dirette all'amministrazione più volte. Eppure nulla. Inascoltati come per tante altre cose, ma noi qui ci siamo tutti i giorni, conosciamo le abitudini, quello che accade dentro un parco come Villa Pamphilj, perché un'associazioni come la nostra è inascoltata? Affidare un compito come quello di aprire e chiudere i parchi storici a personale che non è del luogo, che magari arriva dall'altra parte di Roma, e che di fatto ha la possibilità di aprire e chiudere secondo orari "allargati" non può essere una sicurezza, un valore aggiunto. Ci sembrerebbe più opportuno un ritorno ai giardinieri/custodi, che hanno dimostrato tutt'altra puntualità. A villa Pamphilj hanno fatto, per quasi 45 anni, un ottimo, quotidiano e puntuale lavoro. Vivevano nei casali situati all'ingresso della villa, gli stessi che probabilmente saranno ora destinati ad altro uso, purtroppo".