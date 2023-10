Per Roma 149 milioni di fondi europei. Gualtieri: "Città si sta trasformando, ed è solo l'inizio"

In arrivo per Roma 149 milioni di fondi europei del Piano nazionale Metro plus 2021-2027, un tesoretto che coprirà 21 progetti per la città. Ieri alla Casa delle Tecnologie Emergenti il punto sugli interventi avviati e in partenza. Si va dall'efficientamento energetico di 200 scuole, al potenziamento dei centri antiviolenza sulle donne (con sei milioni che andranno a misure di contrasto alla violenza di genere), all'installazione di varchi Ztl in uscita alla realizzazione di un polo di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno per mezzi del trasporto pubblico presso il deposito Atac di Acilia. E ancora in lista troviamo quattro nuove "Case dell'innovazione" a Corviale, Ostia, Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà.

"Questa è un'iniziativa importante non solo perché è un finanziamento strategico per Roma ma anche perché ha caratteristiche particolari. Il Pon Metro Plus, che andrà ad integrare il Pon, si collocherà in modo strategico nella nostra visione dedicata alla 'Next generation Rome'. Siamo in questo momento in piena fase di rendicontazione del Pon" ha spiegato il sindaco Gualtieri.

"Il Pon lo abbiamo ereditato ma anche implementato con più fondi dedicati ad esempio ai bus elettrici, case digitali o per esempio case rifugio e centri antiviolenza. Adesso con i 149 milioni di euro del Pon Metro Plus andremo a realizzare 21 progetti in continuità su alcune tematiche già avviate con il Pon nel digitale, nella mobilità, nell'efficientamento energetico e nell'inclusione sociale, avvicinandoci anche all'idrogeno. Roma al momento è piena di cantieri, ma è solo l'inizio. Siamo alle prese con la prima vera esperienza di gestione diretta di fondi, che punta alla modernizzazione e trasformazione della pubblica amministrazione. Grazie a tutto questo Roma si sta trasformando e preparando a diventare una vera Capitale moderna e europea".