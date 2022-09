"Cotral e sindacati litigano e noi pendolari paghiamo il prezzo del disservizio"

Continuano i disagi per gli utenti della Roma Lido e della Roma Nord. Sul servizio ferroviario che parte da piazzale Flaminio, è stato chiesto l’intervento anche delle forze dell’ordine. Troppe le corse che sono saltate nel corso della giornata. Treni che si sommano a quelli che non sono andati sui binari anche nei giorni precedenti.

Le corse saltate e passeggeri esasperati

“Da lunedì 5 stiamo assistendo ad una quantità di corse soppresse che è vergognosa – va all’attacco Fabrizio Bonanni, il portavoce del comitato pendolari Roma Nord – tra linea urbana ed extraurbana dovrebbero essere 220 le corse giornaliere ma anche ieri ne sono saltate più di 170, vale a dire oltre il 70%”.

Dall’inizio della settimana è entrata in vigore la nuova turnazione dei macchinisti che, ha spiegato Cotral, subentrata ad Atac nella gestione della Roma Nord e della Roma Nido, ha l’obiettivo di “aumentare il tempo effettivo alla guida dei trani di 50 minuti” per rendere più efficiente il servizio. Per tutta risposta però, soprattutto per la linea che collega la Capitale con la Tuscia, le corse sono cominciate a saltare con una frequenza preoccupante. Al punto da spingere i pendolari a chiamare le forze dell’ordine. Cosa che è successa, nella giornata del 7 settembre, alla stazione di piazzale Flaminio.

La situazione sulla Roma Lido

Diversa è invece la condizione vissuta sulla Roma Lido dove, ha spiegato Maurizio Messina “abbiamo 4 treni in funzione, che ogni tanto diventano cinque ed una frequenza di 22-23 minuti- Giovedì è andata molto male – ha commentato il coportavoce dei pendolari della Roma Lido – con attese di 30 minuti e partenze che slittavano, di minuto in minuto”. Una questione che si trascina da tempo e che “dipende dai treni che non ci sono”. In una condizione di generale disagio, i disservizi sono più evidenti vengono vissuti dai passeggeri della Roma Viterbo. Lì, a fronte di una media di corse soppresse che, raccontano i pendolari, era di 30 al giorno, nell’ultima settimana la situazione è precipitata.

I disagi sulla Roma Nord

“Sono quattro giorni che saltano le corse. Abbiamo circa 16-18 treni, ma ne escono 3 al giorno e così non si può garantire un servizio degno – ha sottolineato il portavoce del comitato pendolari della Roma Nord – non è quindi un problema legato all’assenza di treni, ma alla reazione dei macchinisti che per il nuovo orario di lavoro stanno facendo una sorta di sciopero bianco, visto che non è mai stato proclamato dai sindacati. Sindacati che però, in maniera compatta, rigettano la definizione di “sciopero bianco”. Il risultato è che le corse restano poche.

L'ultima ruota del carro

“Con i nostri biglietti noi paghiamo per un servizio che non riceviamo, perché vorrei sottolineare che è vergognoso quanto sta succedendo. Con i macchinisti nemmeno ci parliamo, ma noi siamo arrabbiati con Cotral che non riesce a farsi rispettare dalla sua forza lavoro – ha rimarcato il portavoce dei pendolari della Roma Nord – ma sono questioni che devono risolvere loro, all’interno. Noi però, che siamo l’ultima ruota del carro, nel frattempo stiamo pagando le conseguenze di tutta questa situazione”. Una condizione che, per ora, non sembra destinata a migliorare. “E’ a rischio la tenuta civile per l’esasperazione dei pedonali abbandonati a se stessi e senza spiegazioni da parte degli addetti” si legge sulla pagina social gestita dal comitato pendolari che, da giorni, se la sta prendendo indistintamente contro chi li sta facendo viaggiare “in queste immonde condizioni per le vostre lotte interne, scaricando tutti i problemi su persone inermi e paganti”. Insomma, non si salva nessuno. E con la ripresa della scuola, il disservizio rischia di creare ulteriori disagi.