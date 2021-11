Il pedaggio sulla A24 resta, da Roma Est cresce il pressing su Gualtieri: “Anche qui siamo romani”

Un pedaggio quotidiano per muoversi dentro i confini di Roma, la città in cui vivono. E’ il destino dei 260mila residenti di Roma est che ogni giorno, per evitare tragitti lunghi e tortuosi, spesso trafficati, utilizzano il tronchetto urbano dell’A24: quello che attraversa le uscite di Lunghezza, Ponte di Nona e Settecamini. Ad utilizzare i caselli una grossa parte dei residenti della Capitale, da Corcolle a Castelverde, passando Villaggio Prenestino, Ponte di Nona, Villaggio Falcone, Case Rosse e Casale Caletto.

Il pedaggio dell'A24 per i residenti di Roma Est

Dal 2007 chi vuole utilizzare il tronchetto urbano dell’A24 deve pagare il casello: dagli 80 centesimi iniziali, oggi la tariffa è arrivata a 1.30 euro. Ogni cittadino di Roma est spende in media 800 euro l'anno di autostrada per andare e tornare da lavoro. Una spesa che i residenti di Roma Est, nonostante le promesse, le ultime proprio durante la scorsa campagna elettorale, dovranno continuare a pagare. Si perchè la speranza di abolizione del pedaggio per i residenti si è spenta con la sparizione dal decreto legge Infrastrutture dell'emendamento che prevedeva appunto l’eliminazione di tale pagamento. A mancare le coperture finanziarie.

Pedaggio A24, cresce il pressing su Gualtieri: aveva promesso eliminazione

Così da Roma Est cresce il pressing sul neosindaco Roberto Gualtieri che durante il mese di luglio, in visita a Settecamini, aveva annunciato al quartiere un regalo: lo stop al casello dell’A24. “Ha cominciato male e sta proseguendo peggio” - ha commentato Fabrizio Santori, consigliere comunale della Lega, ricordando la promessa del sindaco.

“Non solo è sparito l'emendamento nel DL Infrastrutture ma si profila all'orizzonte una gestione di mille parole e zero fatti con l'aggravante dell'inganno e del ridicolo considerato che il partito di Letta è al Governo nazionale e al governo della Regione Lazio. Gualtieri, più impegnato a stringere mani a qualche ministro o personalità straniera, non ha capito che fare il sindaco non è fare il ministro. Ha annunciato una campagna di pulizia straordinaria che sembra solo aver ripulito il bilancio senza peraltro chiarire i fondi destinati all’operazione e senza spiegare dove Ama avrebbe conferito il raccolto. Ad oggi l’insipienza amministrativa è pari a quella della gestione passata. Per questa ragione, e per tutelare i cittadini mi farò promotore presso i nostri deputati e senatori al fine di riproporre un testo che scongiuri questa vessazione”.

Le Torri nel coordinamento per abolire il pedaggio A24

Intanto, sempre sullo stesso fronte, il presidente del Municipio VI, Nicola Franco, ha chiesto di essere inserito all’interno del coordinamento dei Sindaci della Comunità Montana dell’Aniene, in lotta per la questione del pedaggio dell’A24 e i suoi continui rincari. “Questa richiesta nasce dal fatto che l’intero quadrante est di Roma, ricadente per buona parte del Municipio VI delle Torri, è soggetto al pedaggio per entrare e uscire da Roma. Non siamo forse Roma anche noi? Anzi, soprattutto noi, visto che ospitiamo la città di Gabii dove studiarono i gemelli Romolo e Remo. Noi siamo cittadini romani tanto quanto i cittadini di Parioli o del rione Monti” - tuona Franco.

L’obiettivo del minisindaco è quello di dare rappresentanza alle Torri nella battaglia. “Andremo sotto a chi di dovere, siamo pronti e agguerriti, per ottenere il riconoscimento di un diritto, esplicitato nell’antica formula Cives Romanus Sum: sono cittadino romano. Il Centrosinistra è al governo della città, della regione, del governo, con tanto di ministri competenti. In campagna elettorale hanno promesso e ora, potendo, nessuno fa nulla. Anzi, una cosa l’hanno appena fatta: hanno fatto sparire dall’ultimo Decreto Legge l’emendamento che avrebbe eliminato il pedaggio dell’A24 dai caselli del nostro Municipio. Quindi continueremo a essere cittadini romani ma non troppo. Ripartiamo dalle periferie, dicevano. Sì, a chiedere tasse e balzelli”.