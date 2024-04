Campidoglio, Valeriani avverte Gualtieri: "Si allarghi la maggioranza o la destra avrà la meglio"

"Il dibattito sul centrosinistra diviso che ha permesso alla destra di vincere le ultime elezioni politiche è sempre più centrale e la costruzione di un’alternativa unitaria è una priorità". Massimiliano Valeriani esordisce così, nel suo ultimo post su "Diurna", il suo progetto corale online dove si alternano opinioni e notizie firmate da sindaci, assessori, consiglieri capitolini e in generale figure legate al Pd e al centrosinistra.

L'isolamento del Pd a Roma

Ed è proprio su questo che l'ex assessore regionale a urbanistica e rifiuti pone l'attenzione: il rischio di isolarsi che sta correndo il suo partito, che a Roma sembra essersi convinto di bastare a se stesso. Sembra una richiesta di rimpasto mascherata dal politichese ("cominciare a lavorare ad una stagione nuova in sintonia con il nuovo gruppo dirigente"), ma il consigliere smentisce. Il tema, per lui, è il campo largo. Larghissimo.

Il fronte per il campo largo

D'altronde Valeriani viene da una lunga esperienza al governo del Lazio, con l'ultimo tratto percorso anche insieme a chi oggi in Campidoglio fa opposizione al Sindaco, cioè il M5S. Ma anche insieme a quel Massimiliano Smeriglio che a gennaio è uscito dal Pd e oggi si candida alle Europee con Alleanza Verdi-Sinistra, in competizione con l'amico Nicola Zingaretti. "Bisogna aprire un laboratorio che apra il perimetro della coalizione - spiega a RomaToday Valeriani - perché oggi non è sufficiente". Non è sufficiente per vincere ancora a Roma, tra due anni e mezzo, quando a meno di stravolgimenti sarà sempre Roberto Gualtieri a candidarsi. Forte (lui spera) di tanti cantieri conclusi grazie ai soldi del Pnrr e del Giubileo, forte di uno stadio della Roma e di un termovalorizzatore che da Palazzo Senatorio si auspicano, per quei tempi, conclusi o quasi. Lo sa anche Goffredo Bettini quanto sia necessario aprirsi a sinistra e ai Cinquestelle. Non solo è spesso insieme a Giuseppe Conte a presentare libri suoi e di altri, ma non prese neanche bene l'addio di Smeriglio e pochi giorni fa gli ha augurato in bocca al lupo alle Europee ("E' compagno unitario, radicato nel popolo, intelligente e colto"). Difficile pensare che non si sforzi per portargli qualche voto, come già successo nel 2019.

Uno sguardo ai riformisti

Valeriani, però, non dimentica anche gli altri alleati, i riformisti. Nel suo contributo a "Diurna" cita Alessio D'Amato (Azione) e Marietta Tidei (Italia Viva), entrambi ex Pd, il primo addirittura assessore di punta della seconda giunta Zingaretti, frontman della campagna vaccinale e della lotta al Covid: "Sono tre personalità (l'altro citato nell'articolo è Smeriglio, ndr) con cui ho condiviso un percorso politico - prosegue il consigliere regionale - hanno una storia che mi sento di condividere. E sono anche molto contento della candidatura di Nicola Zingaretti, che rappresenta 15 anni di buona politica e di successi".

"L'unico da appoggiare è Zingaretti"

L'appoggio al deputato ex segretario Pd, da parte di Valeriani, era scontato data la vicinanza umana e politica. Ed è anche l'occasione per ribadire l'importanza di avere a Strasburgo persone che rappresentino il territorio: "Chi vive qui ha tutto l'interesse politico a sostenere chi può rappresentare Roma e il Lazio - spiega - . Con tutto il rispetto, chi viene dalle Marche o dalla Toscana, non ha il profilo giusto. La campagna va fatta su esponenti che rappresentano al meglio la storia del Lazio". Insomma, non Matteo Ricci di Pesaro o Dario Nardella di Firenze, sostenuti il primo da Gualtieri e dal deputato Claudio Mancini, il secondo dal segretario regionale del Pd Daniele Leodori. Tutti porteranno voti anche a Zingaretti, sia chiaro: ma la "conta" nel partito si farà sui nomi forestieri.

Allargare la coalizione "per non perdere contro la destra"

"Per me è un errore non scommettere sull’unità sostenendo una candidatura come Zingaretti - ribadisce Valeriani - ed è un errore non vedere che la coalizione di oggi in Campidoglio è insufficiente per fronteggiare le battaglie politiche che si prospetteranno, quando si voterà alle amministrative con una Regione e un Governo di destra. Gualtieri è un elemento positivo, ha fatto un buon lavoro ma ci vuole più coraggio. Per vincere il Campidoglio di nuovo dobbiamo allargarci politicamente e socialmente, aprendo un confronto in città con tutti gli attori interessati. A Roma, tolto il Pd, o sono fuori dalla coalizione o mantengono posizionamenti non sempre allineati". Dai calendiani ai renziani, dagli smerigliani ai grillini ("ma anche la società civile, i sindacati"), per Valeriani nessuno dovrebbe restare fuori. O la sconfitta sarà quasi certa. Un rimpasto in giunta aiuterebbe? "Non dico questo, il punto è ampliare il perimetro della coalizione".