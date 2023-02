Il Pd romano e l'eterna conta interna: la vittoria di Schlein nei circoli agita le correnti

Dal voto alle regionali al voto nei circoli: un ribaltone. Nel Pd romano da domenica non si parla d'altro: Elly Schlein ha prevalso nel voto degli iscritti su Stefano Bonaccini e nelle chat, nelle discussioni tra dirigenti, nei commenti da bar ognuno dà la propria lettura assegnandosi la vittoria e intestando ad altri la sconfitta. C'è chi sminuisce il valore della contesa e promette pronte rivincite, ma soprattutto c'è chi avanza ipotesi sulla domanda più gettonata: chi non ha fatto il proprio dovere? Chi non ha portato i voti che doveva, sancendo così un risultato inverso rispetto a quello di sette giorni prima? E perché l'ha fatto? Il tutto con un'evidenza: di Schlein, di Bonaccini - ma anche di Gualtieri - a nessuno interessa davvero. Nel partito romano tutti guardano agli equilibri di potere interni e ai prossimi congressi locali.

Perché il voto nei circoli è stato diverso dalle preferenze alle regionali?

Nel giro di una settimana qualcosa negli equilibri del partito è cambiato e pur in una contesa che vale solo per gli addetti al partito, il significato del risultato diventa importante. Si partiva con il dominio dell'asse Mancini-Ciarla vincitore a Roma, senza però aver affossato AreaDem, capace di resistere all'offensiva proveniente dal sistema di potere attualmente egemone in Campidoglio. L'area degli ex zingarettiani -che fa capo a Massimiliano Valeriani - ne era uscita invece pesantemente ridimensionata. Voti e rapporti di forza tali per cui, appena una settimana dopo, ci si aspettava che il voto nei circoli avrebbe premiato Bonaccini, sostenuto dal gruppo di potere del Campidoglio e da tutto il sistema di correnti minori (gli ex di Base riformista e quelli della lista civica Gualtieri guidati da Onorato) aggregate per le regionali sul tandem Ciarla Mattia. Così invece non è stato.

Chi ha alzato il piede dall'acceleratore?

Schlein ha prevalso e tutti, da domenica sera, spulciano i numeri delle varie sezioni per capire chi è mancato. Qualcuno punta il dito su aree (come Garbatella e il V municipio) in cui il voto dichiarato era a favore di Bonaccini ed ha invece prevalso la Schlein. Aree in cui determinati consiglieri o presidenti di municipio non avrebbero fatto "il proprio dovere". C'è chi, più convintamente, indica tre circoli per trovare chi ha alzato il piede dall'acceleratore: Valle Aurelia, Portuense e Trastevere. Nella prima l'ex zingarettiano Mario Ciarla ha un proprio feudo storico, nella seconda e nella terza sono forti esponenti come Veloccia e Alfonsi che allo stesso ex presidente di Arsial sono strettamente legati. A Valle Aurelia hanno votato in pochissimi ed ha vinto Cuperlo; a Portuense Bonaccini doveva stravincere ed ha invece prevalso di pochissimi voti; a Trastevere invece ha vinto Schlein.

Il "fattaccio di Valmontone"

Cosa è successo? Qui entriamo nelle chiacchiere di partito. I più maligni parlano di un messaggio che Ciarla avrebbe voluto inviare all'altro capo corrente del Campidoglio, Claudio Mancini. Un messaggio che suona più o meno così: "Senza i miei voti a Roma non si vince". Secondo questa interpretazione al neo consigliere regionale non sarebbe andata giù la sconfitta con la compagna di ticket Eleonora Mattia, manciniana di ferro, rea di non aver portato tutti i propri voti al compagno di tandem. Un esempio su tutti, ribattezzato da qualcuno come il "fattaccio di Valmontone", comune feudo della Mattia: qui 1400 preferenze per la dem, contro 400 o poco più per Ciarla. Stesso discorso in altre zone con la manciniana fortissima. Nei feudi di Ciarla invece il tandem ha funzionato, con preferenze in equilibrio.

Un messaggio tra alleati o stanchezza dell'elettorato?

La cosa non sarebbe andata giù all'ex zingarettiano che ha così lasciato libertà di voto ai suoi. Dalle parti di Ciarla, sondate da RomaToday, questa lettura maligna viene con fermezza respinta al mittente, indicando nella stanchezza dell'elettorato e nel poco interesse per il congresso la causa della scarsa militarizzazione del voto pro Bonaccini. Dissidi tra i due capi corrente vengono smentiti anche dai manciniani che parlano di un asse solido e coeso, "come si vedrà ai gazebo e ai prossimi congressi, comunali, regionali e provinciali".

L'eterna conta interna tra correnti

Tra due mesi infatti si voterà anche per gli organi locali e le eterne conte spingono da tempo a valutazioni in questo senso. La vittoria nei circoli della Schlein ha in particolare reso palese, secondo molti, l'asse tra AreaDem e gli ex zingarettiani. Nelle ore post trionfo tanti si intestavano la vittoria, promettendo il bis al congresso romano. Lettura che dalle parti del Campidoglio non trova terreno fertile, provocando anche qualche irritazione. "I rapporti di forza sono quelli emersi dalle regionali", si rivendica con orgoglio.

Per i congressi locali sarà accordo?

Una conta ufficiale, quella nel PD Roma, sempre scansata in questi anni, tenendo in vita la segreteria Casu, uomo di equilibrio tra le varie anime del partito, da sempre in guerra tra loro. Ora però, con gli organi nazionali rinnovati, il congresso non è più rinviabile. La concomitanza con la conta regionale lascia però aperte le porte ad un accordo. E' la convinzione, in particolare, delle anime del partito lontane dalla contesa: "Alla fine si metteranno d'accordo e si spartiranno le poltrone". La segreteria romana andrebbe all'asse Ciarla Mancini e quella regionale ad Areadem e zingarettiani, con la meno ambita posizione provinciale a compensare eventuali scontenti.