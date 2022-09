Elezioni: il Pd romano guadagna voti, ma perde le sfide. Pesa la nuova mappa dei collegi

I quartieri rossi non tradiscono, ma non bastano per far sorridere il Partito democratico romano. In termini assoluti i dem conquistano appena 2 collegi uninominali alla Camera, perdendo uno di quelli dati per sicuri al Senato. Il paradosso è che i voti, in percentuale, sono in aumento rispetto al 2018. A conti fatti, il disegno dei collegi legato al taglio dei parlamentari, finisce per costare caro soprattutto al partito di Enrico Letta, ben più del tanto temuto effetto Gualtieri e del suo anno complicato alla guida della città eterna.

Periferia nord - est, percentuali in aumento ma non basta

Basti pensare, ad esempio, che nel collegio 2 della Camera il Pd raccoglie il 24,56% dei voti con Enzo Foschi. Il territorio somma i municipi 3 e 4, dove un anno fa il centrosinistra trionfò con Marchionne e Umberti, ma dove nel 2018 palesò grosse difficoltà. Nei collegi 3 e 4, quelli per gran parte confluiti nel collegio di Foschi, il Pd raccolse il 20,6% dei voti. Percentuali in aumento, ma non sufficienti ad impensierire Simonetta Matone della Lega che diventa la parlamentare del territorio. Percentuali in aumento anche nei territori del collegio 3, che ha visto correre (e perdere) Rossella Muroni contro Fabio Rampelli (Fdi). Il collegio somma insieme i municipi 5 e 6, ovvero le aree più problematiche della periferia est. Nel 2018, con il trionfo grillino, i dem si fermarono al 17,64, contro il 19,06% del 2022.

I due collegi camerali vinti

Percentuali in aumento, ma inutili per la vittoria. In centro invece il paradosso è quello di percentuali in contrazione, ma di una vittoria portata a casa. Paolo Ciani infatti batte Maria Spena. Il Pd raccoglie il 26,98% dei voti, perdendo quasi 2 punti percentuale rispetto al 2018. Roberto Morassut trionfa nell'Ardeatino-Tuscolano, sfruttando i voti della rossa Garbatella. Per i dem dati sostanzialmente identici, con guadagno al Tuscolano e leggerissima perdita a Garbatella.

Roma sud e Roma ovest

Il paragone dei voti si fa più complicato su Roma sud e Roma ovest, territori della Capitale che vedono il disegno dei collegi "macchiato" dalla presenza di comuni come Pomezia (per il collegio 05) e di Fiumicino (per il collegio 06). Nel collegio 05 Patrizia Prestipino, parlamentare uscente, ha dovuto fare i conti anche con la complicatissima Ostia, nel 2018 ricadente nella zona di Fiumicino. I dem si fermarono, nel collegio 09 del 2018, al 17,55. Stavolta invece, complessivamente il Pd raccoglie il 21,22. Troppo forte però il trend a favore per il centrodestra per giocarsi la partita. Prestipino saluta, con onore, senza paracadute del proporzionale che invece salva l'altra "vittima" dei nuovi collegi, ovvero Claudio Mancini che nel collegio 06 (Marconi-Monteverde-Fiumicino) cede a Luciano Ciocchetti. Nella parte romana il Pd si attestò sul 25% (nella zona di Marconi) e al 19% (nella zona del XIII municipio). Oggi i dem arrivano al 25%. Difficile infine pesare il collegio 07, quello più stravolto: nel 2018 sommava anche Roma nord, portando i dem al 20,94, percentuali sostanzialmente identiche a quelle odierne.

Senato

Completamente stravolto il disegno dei collegi per il Senato e a pagare è Emma Bonino. Il Pd nel collegio 2 si ferma al 22,06. Impossibile il paragone con il 2018 quando la stessa Bonino trionfò nel collegio di Roma centro. Stesso discorso anche per gli altri 2 collegi senatoriali. Nel collegio 3, Roma est, il Pd si attesta al 22%. Nel 2018, il collegio 2 fece segnare il 20.04 per i dem. Difficile valutare la sconfitta di Monica Cirinnà: i dem nel suo collegio raccolgono il 22,3, contro il 17,81 del 2018, quando nel collegio però rientrava anche Fiumicino.