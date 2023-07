Unità e niente critiche a Gualtieri. Foschi lancia il nuovo corso del Pd romano

Inizia il nuovo corso del Pd Roma, dopo cinque anni di guida di Andrea Casu. Il 12 luglio al teatro Golden l'assemblea ha ratificato l'elezione del nuovo segretario, Enzo Foschi. Il veterano del partito ha poi deciso di affidare la presidenza a Giulia Tempesta, consigliera capitolina e la vicepresidenza alla minisindaca del XIII municipio Sabrina Giuseppetti e alla consigliera del II municipio Federica Serratore.

Enzo Foschi segretario Pd Roma

Foschi, al sostegno del quale c'erano due liste, ha subito fatto capire quale sarà la linea del partito: sostegno completo al sindaco Roberto Gualtieri, basta spifferi da parte di esponenti dell'assemblea capitolina ai giornalisti, più unità. Presenti all'assemblea dei delegati consiglieri di Comune e municipi, minisindaci, assessori locali, consiglieri regionali e ovviamente il Sindaco, che è anche intervenuto, oltre al segretario regionale Daniele Leodori, la presidente dell'aula Giulio Cesare Svetlana Celli, la capogruppo Valeria Baglio.

La nuova linea: unità e sostegno a Gualtieri

"La fine del congresso non rappresenta la chiusura di un percorso -ha avvertito Foschi -, ma l'inizio di uno nuovo. Un nuovo percorso, un nuovo partito dove tutti possano sentirsi protagonisti. Ho lasciato libera scelta ai circoli di indicare i loro delegati, perché questa è la politica che vorrei portare avanti. Proseguire il coinvolgimento dei territori e dei segretari di circolo, e il 75% degli eletti sono nuovi: questo deve essere lo spirito del Partito. E poi un'altra cosa. Il nostro limite, forse più grande, è stato il venir identificati sempre come il Partito delle magliette. A febbraio, a Roma, oltre 65mila persone hanno votato Schlein per un cambiamento forte, netto. Ci hanno chiesto di fermare le divisioni interne. Ora sta a noi costruire un partito senza magliette, che possa essere veramente la casa di tutte e tutti". Un percorso, quello della "pacificazione" tra correnti, che almeno sulla carta si sta verificando, viste le nomine sancite dopo il congresso regionale e quello romano: manciniani, franceschiniani e zingarettiani si trovano spalla a spalla a guidare il partito e in Campidoglio le pressioni per cambiare i volti in giunta sono quasi scomparse.

Foschi: "Gualtieri nostro sindaco, basta spifferi ai giornalisti"

Sull'approccio da avere nei confronti dell'amministrazione, attualmente in grossa difficoltà su svariati fronti (rifiuti, trasporti, mobilità, balneari), il nuovo segretario non accetta dubbi o ambiguità: "Vorrei essere molto netto: Roberto Gualtieri non è solo il sindaco di Roma - ha aggiunto - ma è il nostro sindaco, ce lo dobbiamo sempre sempre ricordare. Abbiamo ereditato una situazione difficile e per questo il partito deve avere le orecchie a terra. Il nostro deve essere un partito che si mette a servizio dell'amministrazione del Campidoglio, parlando con le persone per spiegare che cosa si sta facendo, e capendo gli impatti di quello che si fa sulle persone. Questo aiuta la nostra squadra in Campidoglio anche ad apportare delle correzioni su delle scelte che non si poteva immaginare l'impatto che potevano avere". Possibile, anzi probabile, il riferimento alla Ztl Fascia Verde, che ha scatenato le proteste di quasi tutta la città e diverse raccolte firme che hanno superato le decine di migliaia di adesioni. "Gualtieri è una garanzia: è una persona che sa ascoltare e poi decidere per la scelta migliore" ha aggiunto Foschi. Poi una tirata d'orecchi ai consiglieri capitolini dem: "Lo dico a tutti gli eletti e le elette: quando leggo un articolo con critiche - ha sottolineato - con l'abitudine di soffiare nelle orecchie dei giornalisti, non è una cosa degna dei consiglieri comunali di Roma. Costruiremo un partito in cui ciascuno possa dire la sua opinione, ma a viso aperto".

La carezza del Sindaco: "Enzo migliore persona possibile"

Gualtieri ha gradito: "Questo è stato un congresso vero e molto utile e importante per il Pd Roma - le parole del primo cittadino -, per tutta Italia e per la nostra battaglia di cambiare questa città. L'unità che questo congresso ha saputo esprimere è una risorsa preziosa che viene dopo un altro risultato importante, quello del congresso regionale. Conosco Enzo Foschi dal 1986 e penso che sia la persona più giusta per guidare il partito in questo momento, poche persone riescono come lui a far sentire tutti parte di una comunità e a mettersi con abnegazione al servizio di un destino comune e collettivo". Per il sindaco "è importante che questa non sia una unità di facciata - il monito -, da accordo di vertice, ma di un partito e di un gruppo dirigente che sia unito vivendo il proprio pluralismo interno, la possibilità di dire sempre quello che si pensa, e poi si decide. Enzo incarna questo spirito e ci sarà tantissimo di aiuto perché abbiamo enormemente bisogno di un partito che abbia la forza dell'unità ma anche della varietà, non c'è persona più adatta di lui a guidare il Pd in questa fase".

Leodori: "Sostegno al Campidoglio, attacchi politici continui"

Il clima sereno e di accordo viene confermato anche dalle parole di Daniele Leodori, leader di AreaDem nel Lazio insieme alla consigliera regionale Michela Di Biase e segretario del Pd Lazio: "È un anno che votiamo soltanto, e da qui a un anno abbiamo un appuntamento fondamentale, quello delle europee, per far capire che qualcosa sta cambiando - le sue parole all'assemblea del 12 luglio -. Dopo avremo di fronte un periodo abbastanza lungo per riorganizzare i circoli, riorganizzarci noi e aiutare l'amministrazione comunale, il Campidoglio, a portare avanti un lavoro complicato, perché la nostra è una città complicata. Ha ragione Enzo Foschi, abbiamo la prima premier romana che è contro Roma, ma è proprio l'idea di Paese che è sbagliata. Noi dobbiamo supportare l'azione del Campidoglio - ha aggiunto Leodori - che vuole andare in profondità, sapendo bene che dopo un anno e mezzo arriva il momento più difficile per qualsiasi amministrazione, figuratevi per quella di una città di oltre tre milioni di abitanti. Siamo di fronte ad attacchi politici continui, noi dobbiamo quindi essere argine per la difesa del Campidoglio e per aiutare l'amministrazione a portare avanti progetti fondamentali per questa città e questo Paese. Dobbiamo fare le nostre discussioni al nostro interno, non darle in pasto alle critiche, e saperne uscire con delle soluzioni condivise".