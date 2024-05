La mappa delle correnti Pd in Campidoglio in vista delle elezioni Europee

La mappa delle correnti Pd in Campidoglio è cambiata. Dopo un primo biennio di amministrazione Gualtieri in cui gli equilibri erano definiti in un certo modo e alcuni esponenti nazionali e regionali avevano ancora un certo peso, dopo il congresso nazionale di febbraio 2023 e in vista delle elezioni Europee di giugno prossimo, ci sono degli aggiornamenti da fare.

Come cambiano le correnti Pd in Campidoglio

Questione di obiettivi (personali e di gruppo), ma anche di approcci: il primo cittadino nei primi mesi di mandato aveva fatto infuriare più di un consigliere, per la sua modalità di rapportarsi alla maggioranza. Durante alcune riunioni, diverse voci si erano levate forti, chiedendo più coinvolgimento nelle decisioni della giunta. In due anni e mezzo, però, l’ex ministro ed eurodeputato deve aver “imparato la lezione”, calandosi nel ruolo cittadino e dismettendo (in parte) i panni da figura internazionale, distante dalle dinamiche capitoline. Lontani, ormai, i tempi in cui una dozzina di consigliere e consiglieri Pd si riunivano in call da remoto per discutere l’ingombrante corrente del sindaco a Palazzo Senatorio, chiedendo un incontro a Gualtieri.

Gli ex AreaDem

Molti critici – alcuni un po’ più nascosti di altri – si sono col tempo riposizionati. Dalla capogruppo Valeria Baglio alla presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli (che, per onor di cronaca, a settembre 2022 smentirono le ricostruzioni fatte anche da questo giornale), passando per il presidente della commissione lavori pubblici Antonio Stampete. Tanto che sia lui, sia Celli, hanno appena creato una nuova corrente (o associazione, come la definiscono) che si promette di fare da stampella forte all’azione amministrativa di Gualtieri, come spiegato nel dettaglio a RomaToday dalla stessa Celli. Sia lei sia Stampete, uniti dalla politica e dall’amicizia, erano nell’orbita di AreaDem, la corrente popolare fondata dall’ex ministro Dario Franceschini e rappresentata in Italia e nel Lazio da Bruno Astorre (scomparso a marzo 2023), Michela Di Biase, Daniele Leodori ed Emanuela Droghei.

Da Franceschini a Orfini

A lasciare AreaDem anche Andrea Alemanni, legatissimo al compianto Astorre. Lui, per ora, è considerabile come un “battitore libero” in aula Giulio Cesare, anche se la scorsa settimana ha organizzato, nella sua casa che è il circolo Pd Italia-Lanciani in zona piazza Bologna, un’iniziativa elettorale per Nicola Zingaretti insieme a Nella Converti e al deputato Matteo Orfini. Non un arruolamento ufficiale nella corrente orfiniaia, ma un evento che fa notizia.

I fedelissimi di Gualtieri

C’è poi la cerchia più ristretta e vicina al sindaco e al suo amico e consigliere Claudio Mancini, deputato ed ex tesoriere del Pd Roma. In questa squadra sicuramente vanno annoverati Giulia Tempesta(presidente del Pd capitolino) e Riccardo Corbucci. Alle Europee, oltre a Nicola Zingaretti ed Elly Schlein, quest’area sostiene convintamente il sindaco di Pesaro Matteo Ricci con tanto di iniziative su Roma e “copertura” ampia sui social. Loro sono sempre stati i più leali sponsor di Gualtieri, mai in dubbio sulle capacità del primo cittadino, mai tentennanti sulle scelte politiche. Subito fuori dal cerchio, ma neanche troppo, Antonella Melito. La vicepresidente della commissione urbanistica si muove spesso (quasi sempre) in tandem con Corbucci, ma al contempo da circa un anno ha stretto di più i legami con il guru del centrosinistra romano, Goffredo Bettini. Tra presentazioni di libri, dibattiti sul futuro della Sinistra e iniziative europee (l’ultima il 9 maggio a sostegno di Matteo Ricci al Circolo degli Illuminati), sono già molte le occasioni in cui i due si sono trovati allo stesso tavolo.

La seconda cerchia

Un’altra consigliera che nel tempo ha rivisto il suo posizionamento è Valeria Baglio, ex zingarettiana, un tempo più vicina all’ex assessore regionale Massimiliano Valeriani. Ora dagli ambienti Pd fanno trapelare una certa convinta vicinanza alla squadra più fedele al Sindaco. Tanto che prima della chiusura della lista Pd alle Europee per il Centro Italia il suo nome era stato messo sul tavolo da Claudio Mancini. Per alcuni, un tentativo di portare via voti all’eurodeputata uscente Camilla Laureti e favorire così il pupillo Ricci. Blitz saltato con parata plastica della segreteria di Schlein in partnership con i popolari di AreaDem. Con lei annoverabili Lorenzo Marinone, Mariano Angelucci ed Erica Battaglia, quest’ultima vicina al capogruppo in Regione Mario Ciarla, quindi in asse con Mancini.

Gli ex zingarettiani

Sono ancora vicini a Valeriani, invece, i suoi consiglieri più vicini Claudia Pappatà, Giammarco Palmieri e Daniele Parrucci. In lista ci sarebbe anche Yuri Trombetti, che ha sempre però diviso “il cuore” tra Valeriani e l’assessore capitolino ai trasporti Eugenio Patanè. Tra loro in tempo di elezioni amministrative del 2021 c’era anche Cristina Michetelli, vicina a livello nazionale al deputato Umberto Marroni. Ora, a quanto pare, viaggia più per conto suo almeno a livello di Campidoglio. Un’altra consigliera del “team” di Patanè ed ex zingarettiana è Carla Fermariello, vicina anche all’ex capo di Gabinetto e attuale manager di Risorse per Roma Albino Ruberti. Giovanni Zannola, anche con recente passato da forte zingarettiano, si può considerare ogni giorno un po' più "indipendente".

Europee: chi appoggia chi

In chiave Europee, come detto il supporto al marchigiano Matteo Ricci è garantito da chi è più vicino al Sindaco e al deputato Mancini, Tempesta e Corbucci in primis, ma anche Lorenzo Marinone, Valeria Baglio e Antonella Melito che a quanto sembra si dividerà anche con Marco Tarquinio. Per quanto riguarda l'appoggio al sindaco di Firenze Dario Nardella, apparentemente il "blitz" di AreaDem con i suoi ormai ex consiglieri è fallito settimane fa. Ma non è detta l'ultima parola, perché il segretario regionale Daniele Leodori avrebbe buoni rapporti in aula Giulio Cesare anche con chi, ufficialmente, non ha compiuto alcun passo verso la corrente dei popolari ma - grazie alla possibilità delle tre preferenze alle Europee - avrà modo di accontentare le richieste che altri hanno respinto vigorosamente. Su Marco Tarquinio (indipendente, cattolico, non proprio allineato al Pd su aborto e diritti civili) convergerebbe anche la simpatia di Erica Battaglia. Il gruppo dei consiglieri vicini a Valeriani non ha al momento una terza preferenza e andrà convinto sul tandem Zingaretti-Schlein. Quello che tutti, nessuno escluso, giurerà di fare rispondendo a domanda diretta. La conta interna al partito, però, porta verso un'altra strada.