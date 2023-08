Pd Roma, Foschi sceglie la segreteria. Ci sono 9 donne e 9 uomini

Nove donne e nove uomini. È questa la composizione di genere della nuova segreteria del Pd Roma, guidato dal 12 luglio da Enzo Foschi. La decisione è stata ufficializzata in queste ore, con tanto di ruoli di coordinamento e organizzazione. Il primo dato è quello della parità di genere, immaginabile. L'altro è quello della componente giovanile, con ben sei under 30.

La nuova segreteria del Pd Roma

Partiamo dai componenti di diritto, cioè la presidente del Pd Roma Giulia Tempesta e la capogruppo in assemblea capitolina Valeria Baglio, alle quali si aggiungeranno il tesoriere e il presidente della commissione garanzia, che verranno eletti presumibilmente a settembre. La coordinatrice sarà Emanuela Droghei, 46 anni, consigliera regionale eletta a febbraio 2023, precedentemente capostaff del vicepresidente del Lazio Daniele Leodori e ancor prima assessora alle politiche sociali nel X municipio. Responsabile dell'organizzazione sarà Riccardo Vagnarelli, 47 anni, dal 2017 segretario Pd in V municipio.

Donne, giovani e territori: ecco tutti i nomi

Andando a scorrere il resto dei nomi, la composizione è decisamente d'ispirazione molto territoriale. Ci sono Mario Sala consigliere del XII, Flavio Conia consigliere in VIII, Francesca Villanni segretaria Pd del IX, David Di Cosmo presidente del consiglio in V, Fabrizio Grant consigliere in VII, Marcella Marcelli coordinatrice del dipartimento partecipazione e formazione politica del partito, Rosa Ferraro consigliera in VII, Giulia Urso ultima segretaria del Pd a via dei Giubbonari, Giuseppe Grassi responsabile mobilità nella precedente segreteria regionale, Simone Plebani già membro della commissione nazionale per il congresso e delle segreterie romana e regionale, Silvia Cannizzo impegnata nei sindacati studenteschi, Giovanni Biagi membro dell'assemblea nazionale, Maddalena Vianello architetta professionista della progettazione ed esperta di politiche di genere.

Foschi: "Formiamo una nuova casse dirigente"

“Lo scorso 12 luglio è iniziato un nuovo percorso per il Pd Roma - commenta Foschi - . Per dar seguito al cambiamento di cui il partito necessita e al bisogno di tornare a costruire un dialogo con territori e cittadini, oggi nomino la nuova segreteria che sarà composta da 9 uomini e 9 donne, di cui sei sono giovani under 30, compresi i membri di diritto. Sarà una segreteria che darà spazio a molti giovani e donne, una scelta che ho ritenuto fondamentale perché ritengo che la formazione di una nuova classe dirigente sia alla base del rilancio del partito, che dovrà essere al fianco dell’azione di governo del Campidoglio guidato dal sindaco Gualtieri".

Chi coordinerà la segreteria romana

Come anticipato, Emanuela Droghei sarà la coordinatrice della segreteria. Classe 1977, laureata in Scienze dell'amministrazione, è stata nella struttura tecnica della giunta Zingaretti dal 2018 al 2022, dopo aver ricoperto il ruolo di assessore alle politiche sociali nel municipio di Ostia. A occuparsi di organizzazione ci sarà Riccardo Vagnarelli, classe 1976, diploma di elettronica, attualmente è database administrator per Inps e ha fatto tutta la trafila politica dalla Sinistra giovanile al Pd, diventando vicesegretario e poi segretario del circolo Villa Gordiani e infine segretario Pd del V municipio.