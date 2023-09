Mobilità, rifiuti e commercio: il Pd Roma "processa" Gualtieri. Ma sul rimpasto il Sindaco resiste

Raccogliere le istanze dei territori, analizzarle, discuterle e portarle all'attenzione del sindaco Roberto Gualtieri. È così che, da qualche settimana, si sta muovendo il Pd Roma del nuovo segretario Enzo Foschi e della presidente Giulia Tempesta. Formalmente è un modo per far lavorare meglio la giunta, come prometteva già a luglio proprio Foschi appena proclamato alla guida del partito capitolino. Di fatto è un pressing nei confronti del primo cittadino sui temi più spinosi: la delibera sull'Osp, il tmb Salario e la gestione dei rifiuti, i disagi sulla metro e la Ztl Fascia Verde.

Le riunioni del Pd sul governo di Gualtieri

"Diamo una mano al Sindaco a fare scelte utili alla città, in questi anni il Pd non ha avuto un ruolo, bisogna rimetterlo al centro in questa sfida di governo. Se c’è un provvedimento che non funziona, lo si spiega e si cambia. Orecchie a terra, se si percepiscono scelte non funzionali, si dice". Parole e musica di Enzo Foschi, era il 15 luglio 2023. Durante l'assemblea che aveva ratificato l'elezione dell'ex consigliere regionale a segretario romano del Pd, più di qualcuno aveva notato che l'unica voce fuori dal coro, anche sul governo della città, era stata quella di Marco Miccoli, ex deputato fumantino. Foschi, interpellato da RomaToday, aveva promesso di essere "leale, non fedele" al primo cittadino. E così sembra stia facendo, mettendo insieme esponenti ed eletti per approfondire delibere e atti, annunci e dichiarazioni su questo o quel tema spinoso. Da Atac ad Ama, dal commercio al sociale.

"C'è difficoltà, i feedback sono negativi. Ma non parliamo degli assessori"

Uno dei consiglieri dem che sta partecipando agli incontri (l'ultimo è stato il 27 settembre pomeriggio), lo spiega chiaramente: "Il clima che registriamo su alcuni settori è che c'è una certa difficoltà - ammette - e il feedback da parte della cittadinanza è negativo. Quello che facciamo noi in queste riunioni è trovare soluzioni per uscire dal blocco". Ma non si fanno processi agli assessori, assicura. Ciclicamente vengono tirati in ballo i soliti tre nomi: Monica Lucarelli, Barbara Funari e Miguel Gotor. I tre più in bilico, assessori rispettivamente a commercio, sicurezza, pari opportunità la prima, sociale e salute la seconda, cultura il terzo. "Ma noi non parliamo delle persone, entriamo nel merito delle questioni - prosegue a RomaToday, appena uscito da un incontro su Atac - poi magari possono emergere dei dettagli più critici, per esempio interviste che vengono rilasciate ai quotidiani e che non condividiamo, ma non si va oltre".

Lucarelli sulla graticola: il Pd smentisce

D'altronde anche la capogruppo Valeria Baglio e il segretario Enzo Foschi hanno smentito ricostruzioni di stampa rispetto all'imminente rimozione di Monica Lucarelli, chiesta dai consiglieri per una serie di motivi, tra questi il ritardo nel licenziamento della delibera sul nuovo regolamento Osp in vista della fine delle deroghe Covid: "Non è un mistero per nessuno che sono stati avviati numerosi incontri tra eletti e partito - dicono i due dem - per fare il punto su temi importanti e delicati che riguardano la vita cittadina. Incontri alla luce del sole in cui si è discusso del commercio romano, del Tmb Salario, della scuola e di ogni tema che interessa da vicino territori e i cittadini. Ne seguiranno altri perché sono parte integrante dell'azione politica di un partito per affrontare nel merito le questioni".

Rimpasto non è all'ordine del giorno, per adesso

Certo, dall'aula Giulio Cesare qualche malumore è innegabile. Ma c'è chi esclude che di rimpasto si parli: "Non è all'ordine del giorno nei discorsi che si fanno abitualmente - dice un esponente Pd - perché è materia assoluta del Sindaco, è lui che se lo riterrà opportuno, lo farà. Certo, forse l'occasione giusta poteva essere subito dopo il congresso nazionale, seguendo un nuovo corso, adesso se ne parla meno. Il tema vero è come trasformare la squadra che hai avendo l'obiettivo di rispondere meglio alle istanze della città. Se alla fine delle riunioni si concluderà che un cambio andrebbe fatto, se ne parlerà".