Pd Roma, la pace delle correnti: Foschi segretario, Tempesta presidente

Alla fine, come prevedibile, la pace delle correnti Pd è stata confermata anche al congresso romano. Oggi, mercoledì 12 luglio al teatro Golden, l'assemblea cittadina si riunirà e ratificherà innanzitutto l'elezione di Enzo Foschi, unico candidato al congresso locale. Ma a quanto emerge, se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto, la carica di presidente verrà affidata a Giulia Tempesta, consigliera capitolina vicinissima al sindaco Gualtieri.

La pace delle correnti dalle regionali in poi

Già l'unica candidatura rappresentata da Enzo Foschi è stata indicativa sul clima che si respira da qualche mese nel Pd di Roma e del Lazio. Dopo le elezioni regionali di febbraio, si sono innanzitutto ridotte al minimo fin quasi a svanire le pressioni per un rimpasto di giunta, che ad oggi appare necessario più per motivi oggettivi - legati a criticità evidenti sul tema dei rifiuti, dei trasporti, dell'investimento nelle politiche sociali, per la gestione del commercio - che per motivi di equilibri politici interni al centrosinistra. Poi, al congresso del Pd Lazio, la candidatura di Daniele Leodori (franceschiniano, mozione Schlein al nazionale) è stata appoggiata da praticamente tutte le correnti maggioritarie, con il deputato Claudio Mancini che ha tirato su una lista propria a sostegno dell'ex vicepresidente del Lazio, insieme al consigliere regionale Mario Ciarla. E la presidenza del partito è stata affidata a Francesco De Angelis, gran visir di Frosinone, vicinissimo a Sara Battisti e Albino Ruberti.

Foschi segretario, Tempesta presidente

Ora, con il congresso dei circoli che si è consumato a Roma a inizio luglio, in una città torrida, un altro tassello è stato aggiunto. Giulia Tempesta, consigliera capitolina, presidente della commissione Bilancio e nel gruppo di coloro che più sono vicini al sindaco Gualtieri e al deputato Mancini, con ogni probabilità diventerà presidente: "Donna, giovane, in sintonia con l'amministrazione", spiffera qualcuno. Il suo identikit, sostanzialmente. Anche perché il "leitmotiv" da qualche tempo è: "Bisogna sostenere la giunta, anche nelle difficoltà". Basta attacchi interni, vere o finte fronde. Anche sulla questione rifiuti, per fare un esempio, l'attacco frontale è più ad Ama e alla sua dirigenza che all'assessora Sabrina Alfonsi o al Sindaco stesso. E sulla Ztl Fascia Verde, avversata dalla quasi totalità dei romani, l'invito delle consigliere e dei consiglieri di maggioranza è quello di ripensare l'ordinanza, non di cancellarla, evitando di farsi influenzare dalla demagogia.

Insomma, dopo il tandem De Angelis-Leodori nel Lazio, a Roma si prospetta quello Foschi-Tempesta. Un veterano dall'animo zingarettiano e una giovane poco più che trentenne, ma con una già lunga esperienza da amministratrice pubblica, che farà da collante con Palazzo Senatorio. La pace delle correnti è servita.