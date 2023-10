Il Pd Roma contro Zevi sull'ex residence Romanina: "No allo sgombero senza alternative valide"

Spaccatura interna alla maggioranza di centrosinistra in Campidoglio sul tema dello sgombero dell'ex residence Romanina 2. Una delegazione del Pd Roma, infatti, ha incontrato gli abitanti di via Bernardino Alimena raccogliendo le proteste e le paure dei nuclei familiari e accogliendo in gran parte le istanze: "Nessuno deve finire in strada o in alloggi fatiscenti".

Lo sgombero dell'ex residence Romanina 2

Entro il 30 settembre il Comune di Roma avrebbe voluto sgomberare l'ex residence di via Bernardino Alimena, diventato Centro di Accoglienza Abitativa Temporaneo, conosciuto come Romanina 2. La proprietà dell'immobile, abitato da 47 famiglie, ha rescisso il contratto con l'amministrazione capitolina e vuole tornarne in possesso. Per questo l'8 settembre il dipartimento valorizzazione del patrimonio ha avvisato le famiglie che sarebbero iniziate le operazioni propedeutiche al trasferimento altrove, prevalentemente altri CAAT disseminati su Roma. Una novità che ha colto alla sprovvista le famiglie e il VII municipio, che da subito si sono adoperati per chiedere chiarimenti. Soprattutto riguardo a un grosso equivoco: dal dipartimento si faceva intendere che i colloqui singoli con gli inquilini fossero già stati fatti, cosa non vera. E così a ottobre sono iniziati sul serio. Ma i risultati non sono affatto piaciuti agli interessati.

Il Pd Roma incontra gli inquilini e si schiera contro le scelte del Comune

Così sabato 28 ottobre una delegazione del Pd Roma ha incontrato le famiglie. Insieme al segretario romano Enzo Foschi, si sono presentati in via Alimena anche il presidente del VII, Francesco Laddaga e i consiglieri di maggioranza Nella Converti e Yuri Trombetti: "Nessuno deve finire in strada o in alloggi fatiscenti - ha fatto sapere il Pd in una nota - . Sappiamo che la situazione da affrontare è difficile,il contratto lo ha rescisso la proprietà, ma questa difficoltà non può essere scaricata su chi aspetta una casa popolare da 15 anni. Vanno trovate, così come egregiamente si sta facendo per altre situazioni simili, le soluzioni più giuste e umanamente accettabili. Tutelando il diritto alla continuità scolastica dei bambini che frequentano le scuole del quartiere e dei nuclei con disabili che hanno bisogno di continuità nell'assistenza".

Le destinazioni non vanno bene: alloggi occupati o inagibili

Dal CAAT Romanina 2, infatti, avevano denunciato l'impossibilità di trasferirsi in determinati alloggi così come stabilito dal dipartimento capitolino. Alcuni hanno saputo di dover andare a Campo Farnia, ex residence dove un intero piano - il settimo - è ancora inagibile a causa di un recente incendio nel quale ha rischiato la vita anche una bambina di 12 anni. Altri, che la destinazione era in ex residence molto fuori dal quadrante dell'attuale residenza: "Durante l'anno scolastico come si possono spostare dei bambini - spiegava a RomaToday uno degli abitanti - o come si può chiedere a persone disabili o che seguono terapie mediche, di andare a chilometri di distanza dalle strutture in cui sono in cura o dai medici di base che li hanno in carico?".

La posizione del VII municipio

Nelle scorse settimane dal VII municipio era uscito un atto chiaro. Il consiglio ha approvato il 3 ottobre un provvedimento, anche con i voti del M5S, in cui si chiedeva la proroga della chiusura: “Chiediamo una proroga, per fare in modo di completare tutti i colloqui fatti alla presenza sia del dipartimento politiche abitative del comune che del servizio sociale” aveva spiegato Rosa Ferraro, la presidente della commissione municipale politiche abitative e sociali. "Bisogna proseguire la fase istruttoria anche perché, prima di questi colloqui, c’era solo un nucleo famigliare che aveva diritto ad un alloggio popolare - continuava Ferraro -, mentre ora già siamo arrivati ad 8 e potrebbero aumentare, proseguendo gli incontri con le famiglie”.

Il Pd Roma: "Vanno garantite soluzioni umanamente praticabili"

Per il Pd Roma la chiusura dei CAAT ("una grande cosa e in tutto ciò il nuovo bando Sassat metterà fine anche a condizioni di disagio e ghettizzazione") "non può prescindere dalla garanzia di soluzioni umanamente praticabili per le famiglie che ci abitano oggi". Una linea generalmente condivisa dall'assessore alla casa Tobia Zevi, ma che declinata in questi termini per quanto riguarda Romanina 2, inevitabilmente pone una parte della maggioranza in Campidoglio e il partito romano, a cui Zevi appartiene, su fronti differenti. Secondo quanto raccolto dal giornale, ci sono diversi dissapori - anche nel VII municipio - sulle modalità scelte per gestire l'iter di sgombero dell'ex residence di via Alimena. Anche perché, come riferiscono anche da dentro il CAAT, i colloqui con le famiglie non si sarebbero svolti nella maniera migliore: "Non c'erano i servizi sociali municipali - spiega un inquilino a RomaToday - e sono iniziati prima che lo stesso municipio fosse avvertito. In due settimane hanno parlato con oltre 40 famiglie e alla fine non è cambiato niente: restano le destinazioni inaccettabili, tra alloggi già occupati, inagibili e in strutture con barriere architettoniche importanti".

Per questo lunedì 29 ci sarà un presidio sotto alla sede dell'assessorato, a partire dall 16. In seguito, dopo le 17, una delegazione di abitanti del CAAT si incontrerà con l'assessore Tobia Zevi.

