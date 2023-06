Pd Roma, l'unico candidato alla segreteria è Enzo Foschi

Alla fine l'unico rimasto in piedi nell'"Indovina Chi?" delle candidature alla segreteria romana del Pd è Enzo Foschi. Cinquantasette anni, ex Pci, nel Pd sin dall'inizio, è stato consigliere municipale, comunale e regionnale. I suoi possibili competitor si sono, gradualmente, tirati indietro.

Enzo Foschi unico candidato alla segreteria Pd Roma

Dal 26 giugno al 9 luglio ci saranno le consultazioni nei circoli territoriali del Pd, riservate agli iscritti, poi il 13 durante l'assemblea avverrà la nomina. Nomina scontata, perché a differenza di quanto si prospettava fino all'ultimo fine settimana, l'unico profilo rimasto è quello di Enzo Foschi. Ormai ex vicesegretario del Pd Lazio, coordinatore romano della mozione Schlein al congresso nazionale, zingarettiano, una più che quarantennale carriera politica ed esperienza amministrativa a tutti i livelli territoriali, da Garbatella alla Pisana.

Gli altri possibili candidati che hanno rinunciato

Fino a metà giornata di lunedì 19 giugno, data limite per presentare le firme a sostegno di una candidatura, il campo sembrava più affollato. Oltre a Foschi, sicuro da mesi, ci dovevano essere anche il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti, il suo omologo in XV Daniele Torquati e il consigliere capitolino Giovanni Zannola. Fino a domenica 18 aveva preso forma anche la candidatura di Nella Converti, altra consigliera capitolina, unica donna in campo. E invece no. Prima si è fatta da parte lei - ma la piattaforma che rappresenta, "Roma Per Noi", ha presentato una lista a sostegno di Foschi - poi nel tardo pomeriggio di lunedì anche Torquati. Più o meno contestualmente anche Zannola. All'ultimo minuto, cioè alle 20, si è scoperto che anche Umberti non avrebbe preso parte alla competizione.

Tutti con Foschi, anche i Giovani dem

Lo schema del congresso romano - senza primarie aperte - ricalca grossomodo quello regionale che ha appena visto vincere senza patemi Daniele Leodori. Anche qualora fosse rimasto in campo Umberti, tutte le principali correnti del Pd avrebbero sostenuto Foschi: zingarettiani, AreaDem, orfiniani, anche l'area del deputato Mancini e del sindaco Gualtieri. Anche i Giovani Democratici, che durante i mesi di maggio e giugno hanno organizzato assemblee in decine di circoli territoriali, convergono su Foschi con una lista. E dopo il 13 luglio si aspettano di contare molto di più nella catena decisionale del Pd e di vedere accolte le istanze sintetizzate dagli incontri delle ultime settimane.