A Roma Pd e M5S fanno le prove di alleanza con uno sguardo al 2027. Ma i grillini si dividono

"Dentro il Movimento Cinque Stelle c'è chi entrerebbe in maggioranza domani". La voce che gira nei corridoi del Campidoglio, da diversi giorni, è questa. E tradisce una situazione in continua evoluzione, che dopo i risultati delle elezioni Europee sembra aver vissuto un'accelerata. Prove di campo largo in vista delle amministrative del 2027, quando il centrosinistra proverà a raddoppiare il mandato su Roma.

Un campo largo romano per il 2027

Anche se non è stato annunciato ufficialmente, Roberto Gualtieri correrà per un secondo mandato a Palazzo Senatorio. Ci sono vari passaggi cruciali da superare indenni: il Giubileo che partirà a dicembre, la costruzione del termovalorizzatore a Santa Palomba, quella dello stadio di proprietà dell'As Roma a Pietralata, le scadenze dei cantieri finanziati con i fondi Pnrr. Se tutto andrà più o meno bene, l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze ed ex eurodeputato avrà ampio credito per ripresentarsi davanti agli elettori romani. Ma vuole farlo con un'alleanza forte e ampia, la stessa che ha permesso a Nicola Zingaretti di portare a termine senza patemi d'animo la seconda avventura in Regione. Il 2027 sembra lontanissimo, ma politicamente è dietro l'angolo e già adesso le manovre sono iniziate.

Il passo avanti del grillino Ferrara

Mediaticamente (ma non solo) le prime mosse le ha già fatte Paolo Ferrara, veterano dei Cinquestelle in Campidoglio. In una recente intervista a "Repubblica" ha aperto al dialogo, con l'obiettivo principale di evitare il ritorno delle destre al governo della Capitale. Ad oggi è lui il grillino che fa da contrappeso maggiore alle posizioni integraliste dell'ex sindaca Virginia Raggi. Lei vuole "tornare al Movimento delle origini", si incontra con Beppe Grillo e resta vicina all'ex deputato Alessandro Di Battista. In aula di certo non è lei, a differenza di altri colleghi di partito, a sforzarsi per regalare alla maggioranza il numero legale che sovente viene a mancare. Tanto che Marco Di Stefano (Noi Moderati-FI) recentemente si è lasciato andare a una battuta: "Prendo atto che il M5S è entrato in maggioranza".

Gli "attendisti" e la spinta della base

A metà strada ci sono gli "attendisti", i cauti. Quelli come Linda Meleo, coordinatrice romana del M5S e capogruppo in aula Giulio Cesare, e l'ex assessore al personale Antonio De Santis, eletto nel 2021 nelle fila della civica a supporto di Raggi. Non vogliono compiere passi imprudenti, anticipare troppo strategie che potrebbero risultare, in un secondo momento, fatali. Ma, soprattutto per Meleo, il confronto con il Pd non è affatto da escludere: tanto che la consigliera il 27 giugno si è fatta vedere alla Festa dell'Unità a Caracalla, in occasione del lancio di una piattaforma antifascista animata dalle compagini under 30 di tutte le forze politiche di centrosinistra, M5S incluso. Il campo largo - che anche in alcuni municipi non è affatto scansato - per loro è un'opzione sul tavolo, ma bisogna lavorarci con pazienza e attenzione.

Cinquestelle frammentati

A livello nazionale, il dialogo tra Pd, M5S e le forze riformiste e di sinistra è ancor più fitto. Il 1° luglio sul palco della festa dell'Anpi a Bologna c'erano Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Riccardo Magi. M5S, Pd, AVS e +Europa uniti in una sorta di "Fronte Popolare" all'italiana, anti-Meloni. Secondo un consigliere capitolino del Pd, interpellato da RomaToday "un buon 30% della base del Movimento spinge per un'alleanza. Il 50% aspetta di vedere cosa succede tra Conte e Grillo". Quelli che restano, sempre secondo l'interpretazione del dem frutto di confronti di corridoio, rimarrebbero fedeli alla linea Raggi, che poi è quella di Grillo: alternativi alla destra e alla sinistra, come all'inizio.

Cambiare per non morire

Solo che rispetto all'inizio di cose ne sono cambiate tante. Tra il 2018 e il 2022 il M5S alle elezioni politiche ha dimezzato i voti (dal 32 al 15%) e tra il 2016 e il 2021, alle amministrative di Roma, l'emorragia è stata ancora peggiore: dal 35% del trionfo Raggi all'11% del flop, quando la sindaca uscente arrivò quarta anche dopo Carlo Calenda. Alle Europee dell'8 e 9 giugno a Roma il M5S si è fermato intorno al 10%. Insomma, i numeri parlano chiaro: per il Movimento allearsi con il Pd significherebbe probabilmente restare in vita.

La mossa del deputato Silvestri

Forse lo sa anche il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri, che ha sfruttato l'emergenza idrica di diversi palazzi di Roma est per attaccare il Governo: "Ancora una volta nessun aiuto per Roma, nemmeno nel momento in cui non si chiedono fondi o soldi, ma solo un atteggiamento di sostegno. È stucchevole vedere i politici locali del centrodestra fare campagna elettorale sulla crisi dell'acqua a Roma e poi stare zitti davanti all'apatia del governo Meloni". Neanche un cenno a Gualtieri, sindaco di Roma e in quanto tale proprietario del 51% di Acea, la multiutility nel mirino di centinaia di famiglie romane per i disservizi che vanno avanti da giorni. D'altronde il deputato pochi giorni fa ha sposato la linea di Ferrara: "Al di là dei nomi, bisogna lavorare sin da ora ad un forte progetto politico per Roma".