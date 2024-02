Il Pd convoca gli occupanti in commissione, poi cambia idea dopo l'attacco di Raggi e del M5s

Una commissione politiche sociali del I municipio scatena la polemica. Il presidente Giorgio Benigni, Pd, aveva convocato per oggi 23 febbraio i rappresentanti della rete Bella Lotta, per ascoltare le loro proposte sui temi dell'emergenza abitativa a Roma e nel territorio. Tra loro l'ex consigliere comunale e leader dei movimenti per la casa Andrea Alzetta, promotore di Spin Time Labs. Il M5S però se n'è accorto, ha denunciato la cosa e a quanto pare la convocazione è cambiata, levando ogni riferimento al movimento degli occupanti.

Il Pd invita gli occupanti di Spin Time

Una decisione che non è passata inosservata. La consigliera Cinquestelle del I Federica Festa e l'ex sindaca Virginia Raggi hanno attaccato il Pd, rispolverando anche una feroce polemica di un anno fa: "Dopo le surreali consulenze su WhatsApp rispetto al Piano Casa - ricordano - adesso la commissione politiche sociali del I municipio ha pensato bene di invitare il leader degli occupanti al tavolo di discussione. Anni di contrasto, da parte dell'amministrazione Raggi, ai disvalori dell'abusivismo e dell'illegalità, buttati letteralmente all'aria". Il riferimento iniziale è alle conversazioni tra l'assessore alla casa Tobia Zevi e i leader degli occupanti prima che venisse approvata la delibera sull'emergenza abitativa.

La rete Bella Lotta

La rete Bella Lotta è nata recentemente all'interno dell'occupazione decennale di Spin Time Labs, in via di Santa Croce in Gerusalemme, non solo come stimolo verso le istituzioni per una risoluzione concreta ai problemi dell'emergenza abitativa, ma anche a quelli della speculazione, delle diseguaglianze e della mancanza di spazi per la cultura a portata di tutti. Una delle prime iniziative della rete è stata il 17 febbraio in piazza San Silvestro, di fronte Palazzo Marini. L'edificio, infatti, diventerà un super hotel di lusso di proprietà di una società partecipata da Bill Gates e un principe saudita.

Il dietrofront

Qualcosa però è successo tra ieri sera (giovedì 22) e stamattina (venerdì 23). Nell'agenda delle convocazioni delle commissioni, ne compaiono due sempre di politiche sociali, alla stessa ora, ma con ordine del giorno differente. In una si fa esplicito riferimento alle "proposte del movimento 'la bella lotta'", quello creato all'interno di Spin Time Labs. Nell'altra, invece, al primo punto c'è solo "Programmazione Lavori". Un dietrofront dettato da questioni di opportunità e buon senso?