Raggi (commissaria Expo) in piazza contro il termovalorizzatore durante l’ispezione. Attacco del Pd

I delegati dell'organismo internazionale che deve valutare la candidatura di Roma per Expo 2030 tra Cinecittà e Tor Vergata, il fronte ambientalista a piazza Madonna di Loreto (quella del Campidoglio è stata negata dalla questura all'ultimo momento) per protestare contro la realizzazione del termovalorizzatore a Santa Palomba. Presente anche Virginia Raggi, insieme al resto del gruppo capitolino M5S-LcR. Lei, che un anno fa è stata eletta presidente della commissione speciale Expo Roma 2030, tra mille polemiche soprattutto nelle settimane successive. E questo a qualcuno non è piaciuto: "Incredibile, ci vuole il suo coraggio" commentano Riccardo Corbucci e Mariano Angelucci del Pd.

Accanto a Giuseppe Conte intervistato dalle tv, a braccetto con gli altri consiglieri del M5S e della sua civica in assemblea capitolina, Virginia Raggi si fa vedere, riprendere e fotografare in piazza Madonna di Loreto durante la manifestazione organizzata dal fronte contrario alla costruzione del termovalorizzatore di Roma, nel quartiere di Santa Palomba a Roma sud. "Esserci è importante - dice - non solo oggi ma tutti i giorni per sollevare dubbi rispetto a questa tecnologia che è vecchia e superata". Nel frattempo gli ispettori del BIE, il Bureau International des Expositions, giravano per la città insieme ai vertici del comitato promotore e incontravano esponenti del governo.

Questa concomitanza non è passata inosservata. Dal Pd, i capitolini Riccardo Corbucci e Mariano Angelucci si sono scagliati contro l'ex Sindaca: "Raggi oggi è presidente della commissione Expo 2030 - hanno dichiarato in una nota - e partecipa al presidio contro il termovalorizzatore, è incredibile. Protesta contro l'amministrazione nei giorni in cui ci sono gli ispettori per valutare la candidatura della nostra città, uno schiaffo vero e proprio alla città e una mancanza di rispetto delle istituzioni che non sorprende".

Nessuna richiesta esplicita di dimissioni dal ruolo in commissione, come accaduto a marzo 2022 per le esternazioni social pro-Putin all'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Ma di certo per i dem non è stato un gesto responsabile.