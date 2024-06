Case popolari, Ater nel mirino del Pd: "Piano vendite fallimentare e cantieri fermi". La smentita di Regione e azienda

Non si placa lo scontro a distanza tra l'ex assessore all'urbanistica della Regione, Massimiliano Valeriani e l'attuale giunta di centrodestra a trazione Fratelli d'Italia. Non solo i condoni e le trasformazioni di seminterrati e cantine, la partita si gioca anche sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico in capo ad Ater, azienda controllata e finanziata dalla Pisana: "Il piano di dismissioni è ben lontano dall'obiettivo, Ater ha rinunciato a circa 300 milioni di euro di ricavi" l'accusa del consigliere democratico. La replica dell'assessore Pasquale Ciacciarelli è dura: "Continua a dichiarare il falso".

Il Pd fa i conti in tasca ad Ater

Iniziamo dai numeri, non ufficiali, forniti da Valeriani. Per il consigliere di opposizione, esponente della passata giunta guidata da Nicola Zingaretti, il "Piano Lupi" di vendite degli alloggi, chiuso pochi giorni fa, sarebbe stato un mezzo flop: "Numerosi appartamenti sono rimasti invenduti - dichiara - e l'obiettivo di ricavare oltre 490 milioni di euro è rimasto molto lontano. Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma da quanto è possibile sapere Ater avrebbe incassato 90 milioni di euro dal piano di alienazione degli immobili periferici e 90 milioni di euro con le vendite all'asta. Ballano circa 300 milioni rispetto alle finalità presentate".

"Mancanza di trasparenza sui fondi investiti"

Valeriani contesta poi la mancanza di trasparenza rispetto al reinvestimento dei guadagni. In base alle delibere regionali, citate dal consigliere Pd, si stabiliva che i fondi acquisiti dalle vendite "dovessero essere reinvestiti nell’acquisto di nuove unità immobiliari, nella realizzazione di nuovi alloggi, nelle attività di manutenzione ed efficientamento energetico del patrimonio abitativo esistente, oltre che per ripianare i debiti dell'azienda. Ma anche in questo caso Ater Roma non fornisce alcuna informazione sull’utilizzo delle risorse economiche incassate con la vendita degli appartamenti". Dito puntato anche sulla velocità dei cantieri per la rigenerazione dei lotti, la costruzione di nuovi alloggi e l'efficientamento energetico. Già a fine 2023 e di nuovo a febbraio 2024 Valeriani aveva denunciato "52 milioni di euro di lavori bloccati" in vari quartieri popolari della città, da Quarticciolo a Tor Sapienza a Tor Vergata. Un quadro che Ater e Regione respingono.

La replica di Ater: "Cantieri ripartiti"

L'azienda sul proprio sito ha replicato con un lungo post. Dopo aver ricordato "che è stata ereditata dalla precedente amministrazione una situazione finanziaria con deficit di 120 milioni di euro", Ater fa il punto della situazione. L'azienda guidata dall'architetto Orazio Campo mette in fila il cantiere di via Gasparri a Primavalle per la demolizione e ricostruzione di 22 nuovi alloggi, quello di Tor Vergata "in cui Ater sta ultimando un edificio con 42 alloggi" e dà notizia dell'avvio dei lavori al Laurentino 38 (lavori più volte interrotti per motivi burocratici, ma anche per la resistenza di una parte dei residenti) per la realizzazione di 56 nuovi alloggi tramite cambio di destinazione d'uso. A Ponte di Nona arriveranno due nuovi edifici da 26 alloggi ciascuno, con cantiere appena riavviato.

Bordata su Tor Sapienza: "Non c'erano autorizzazioni per partire"

Altra bordata alle precedenti gestioni arriva sul cantiere del complesso di Tor Sapienza: "L'operazione è stata avviata con urgenza, dalla precedente amministrazione, utilizzando fondi destinati alla manutenzione ordinaria e non il finanziamento regionale - specifica Ater Roma -, in assenza delle autorizzazioni necessarie e nonostante gli edifici fossero vincolati dalla sovrintendenza Capitolina perché inseriti nella Carta per la Qualità. L’urgenza di un avvio così repentino dei lavori è stata giustificata adducendo motivazioni di precarietà strutturale degli edifici che, ad una specifica verifica tecnica avviata dall’odierna amministrazione Ater, sono risultate oggi totalmente infondate. L'odierna dirigenza ha richiesto al Comune di cancellare i due edifici coinvolti dalla Carta per la Qualità, procedendo poi alla riprogettazione una volta rimosso il vincolo".

Il punto sulle vendite

Capitolo vendite. Orazio Campo punta Valeriani e lo rassicura, per rassicurare gli utenti: "I piani avviati non sono stati sospesi - fa sapere - e oltre alla vendita di immobili, stiamo aumentando le locazioni degli immobili extraresidenziali, grazie all’implementazione del Bando Permanente delle Aste online con la nuova sezione Manifestazioni di Interesse". E ancora: Campo sottolinea gli interventi di recupero degli alloggi occupati abusivamente, la riassegnazione agli aventi diritto e "l'intenso lavoro di verifica puntuale del proprio patrimonio immobiliare e della propria utenza volto a supportare la lotta all’abusivismo, ripristinando legalità e sicurezza nei quartieri".

"C'è chi stava svendendo la nostra sede"

Ma la botta forte arriva sulla vendita della sede di Ater, in lungotevere Tor di Nona 1. Orazio Campo non si lascia sfuggire la possibilità di ricordare a Valeriani della "svendita" dell'edificio "unita a quella di altri due locali extraresidenziali nel centro storico, operazioni avviate dalla precedente amministrazione e ai quali esigui profitti abbiamo voluto rinunciare". "Sicuramente i cittadini si renderanno conto - chiude duramente Campo -, o già hanno avuto modo di farlo, della differenza tra il lavoro e le capacità dell’odierna amministrazione rispetto a chi ha amministrato in passato". Ricordiamo che la Regione Lazio, nell'ambito di una operazione di finanziamento a favore di Ater per aiutarla a rientrare di un maxi-debito con l'Agenzia delle Entrate pari a oltre 500 milioni di euro. La giunta Zingaretti aveva staccato un assegno da 34 milioni, con l'impegno da parte dell'azienda di restituirli tramite la valorizzazione degli immobili. E la cessione della sede in pieno centro era stata valutata come l'ipotesi migliore. Ma è saltato tutto, nel maggio 2023, sia per il venir meno dell'interesse di potenziali acquirenti (l'Inail su tutti) sia per la ferma opposizione della destra in consiglio regionale. Un anno fa i vertici Ater erano ancora occupati da dirigenti nominati dal centrosinistra: il dg Manuelli si dimise a giugno.

Ciacciarelli: "Valeriani dichiara ancora il falso"

"Mi spiace constatare come il consigliere regionale Valeriani continui ad affermare il falso, sostenendo pubblicamente che da un anno sono fermi tutti i cantieri di Ater Roma e che sono bloccate vendite che, invece, stanno proseguendo correttamente - aggiunge anche Pasquale Ciacciarelli, successore di Valeriani, in quota Lega -. Allo stesso modo i vari cantieri aperti, come abbiamo avuto modo di verificare direttamente attraverso lo svolgimento di appositi sopralluoghi nel corso delle scorse settimane, vanno avanti a pieno ritmo, grazie anche ad una costante collaborazione con Ater Roma. In particolare, notevoli passi in avanti, in una logica di riqualificazione e riscatto di un’intera area dalla sua storica immagine di abbandono e di degrado, riguardano i lavori in corso presso il Corviale e Valle Aurelia per la riqualificazione ed efficientamento energetico dei fabbricati esistenti. Un’opera di riqualificazione sta riguardando anche i fabbricati di Valle Aurelia ‘Pineto’ dove sono in corso interventi di efficientamento energetico. A pieno ritmo proseguono anche i cantieri aperti ad Ostia per la riqualificazione di immobili in via Baffigo e via della Corrazzata. Lavori che consentiranno in particolare, tra le altre cose, il superamento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di appositi manufatti».