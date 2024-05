Infiltrazioni criminali e sicurezza sul lavoro. Patto tra Città Metropolitana e sindacati

Per fronteggiare l'infiltrazione della criminalità negli appalti pubblici, non incidere negativamente sulla qualità del lavoro e aumentare gli standard di salute e sicurezza, i sindacati confederati e la Città Metropolitana di Roma Capitale hanno firmato un protocollo d'intesa.

Accordo sindacale per la legalità degli appalti

Un impegno che tutte le parti - ex provincia da una parte, Cgil, Cisl e Uil dall'altra - si prendono per rendere le gare d'appalto sempre più rispettose delle normative, ma anche innovative sui temi ambientali e sociali. I miliardi di euro piovuti su Roma e provincia grazie al Pnrr e al Giubileo fanno gola a centinaia di imprese, non tutte dai Cv specchiati.

Città Metropolitana vigilerà sulle gare e sui lavori

Come fanno sapere i protagonisti dell'accordo, Città Metropolitana si impegnerà a vigilare su ogni fase delle opere, a partire dalla stesura dei documenti di gara fino all'aggiudicazione e al monitoraggio della realizzazione dei lavori. Si farà attenzione, nell’inserire nei bandi gara, "quanto previsto dalle norme di legge affinché si realizzino, oltre che la legalità ed il pieno rispetto dell’intero impianto normativo sugli appalti e su tutta la filiera dell’affidamento e realizzazione delle opere, i criteri di trasparenza, equità ed imparzialità ed inoltre, nell’individuazione e valutazione delle imprese, verranno applicati anche criteri di innovazione sociale e ambientale" si legge nella nota.

No al ai contratti al ribasso

Lotta anche al cosiddetto "dumping contrattuale". Una pratica tramite la quale le aziende stringono accordi collettivi con sigle sindacali scarsamente rappresentative della categoria coinvolta, al fine di ottenere condizioni più favorevoli che comportano la riduzione dei costi e di conseguenza il peggioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti e dei collaboratori. Per evitarlo, il protocollo prevede che nei capitolati e negli atti contrattuali si applichi il contratto collettivo nazionale dei settori economici di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, più coerenti con l'oggetto dell'appalto. Ed è prevista una forte limitazione ai sub-appalti.

Infine, il protocollo prevede che ogni tre mesi l'ente provinciale e i sindacati si riuniscano per una valutazione congiunta di problematiche legate a salute e sicurezza sul lavoro.

