Dall’esclusione nel 2022 all’amicizia con Gualtieri. Ora Prestipino torna in Parlamento

Uno degli ultimi post social di Patrizia Prestipino sul lavoro svolto in Parlamento è stato dedicato ai vigili del fuoco. Era il 17 settembre 2022, un mese dopo si sarebbe conclusa anticipatamente la XVIII legislatura. Adesso, a distanza di poco meno di due anni, Prestipino torna a postare dalla Camera dei Deputati. La prof amante degli animali, partita dal municipio dell'Eur, sostituisce Nicola Zingaretti partito per Strasburgo nelle nuove vesti di eurodeputato.

Prestipino torna in Parlamento

Patrizia Prestipino, 61 anni ancora da compiere, torna in Parlamento. Lo ha fatto ufficialmente il 9 luglio, con la nomina arrivata dopo l'elezione a Strasburgo del suo ex segretario di partito Nicola Zingaretti. E suo ex presidente ai tempi dell'impegno in Provincia tra il 2008 e il 2012, quando Prestipino (che per diversi anni ha insegnato latino al liceo) era assessora allo sport, turismo e politiche giovanili.

La beffa nel 2022

La candidatura in un collegio plurinominale ma in quarta posizione e in un uninominale "scomodo", come quello di Ostia e Pomezia, le aveva lasciato l'amaro in bocca. Deputata uscente, Prestipino non aveva nascosto la stizza per non essere stata messa in condizione di poter vincere e difendere il seggio, collocata in un territorio dove la destra ha recuperato molti consensi e a pochi mesi dall'annuncio da parte del sindaco Gualtieri del termovalorizzatore, previsto proprio tra Pomezia e Roma. Non un biglietto da visita dei migliori per convincere gli elettori.

La fine di Base Riformista e l'avvicinamento a Gualtieri

Col tempo, però, i rapporti tra la prof cresciuta nel quartiere Giuliano Dalmata e il suo partito si sono pian piano ricuciti. Sciolta la corrente di Base Riformista di cui era coordinatrice romana, ha sostenuto Stefano Bonaccini al congresso nazionale del 2023, come fatto dal sindaco Roberto Gualtieri e dal deputato ed ex tesoriere del Pd Roma Claudio Mancini. A fine dicembre 2022 era stata assunta come consulente per la Città Metropolitana di Roma Capitale, mentre a marzo scorso è stata ufficializzata la sua nomina a garante dei diritti degli animali, suo cavallo di battaglia sin dagli albori.

Adesso, senza lasciare il suo impegno in difesa degli animali, Prestipino torna a essere onorevole: "Rieccoci! Grazie ancora a tutti - ha scritto su Facebook postando un selfie dentro la Camera dei Deputati -. Al Sindaco Roberto Gualtieri in primis. Sarò la vostra voce e, sempre e per sempre, la vostra Pat".