"Bonaccini candidato pragmatico. Per il Pd Roma serve una figura autorevole che sia segretario a tempo pieno"

Passata l'amarezza per la sconfitta alle elezioni parlamentari, Patrizia Prestipino si è rituffata a capofitto nella sua più grande passione, la politica che per lei vuol dire partito democratico. In prima linea, alle recenti regionali è stata tra le più attive sostenitrici del tandem Ciarla - Mattia, che nei suoi territori di riferimento ha conquistato una valanga di voti. E da un'elezione all'altra Prestipino sostiene Stefano Bonaccini segretario alle primarie nazionali ed è candidata nell’assemblea nazionale per i municipi 8 9 10 11 e Pomezia. Con la solita schiettezza la interpelliamo alla vigilia delle primarie e dopo il voto nei circoli, ennesima conta interna che ha spaccato le correnti del Pd romano e laziale.



Patrizia Prestipino, come arriva a Roma il partito democratico all'appuntamento con le primarie nazionali.

Con un clima di eccessiva tensione. Speravo avessimo imparato dai recenti appuntamenti con, purtroppo, annesse sconfitte elettorali. Così invece non è: vedo toni accesi, sgambetti, dichiarazioni fatte come se fossimo di partiti diversi. Si usano le primarie come un momento di rivalsa.

Si riferisce alla vittoria della Schlein nel voto degli iscritti?

Rispetto il voto degli iscritti, ci mancherebbe. Un voto, netto e trasparente che accolgo positivamente, come vuole la democrazia. Trovo però assurde le letture che ci sono state, soprattutto quella in base alla quale la vittoria di Schlein rappresenta un messaggio per Gualtieri: la trovo una tesi quantomeno ardita. Ecco, se c'è una cosa che forse dovremmo auspicare con la nuova dirigenza nazionale è un maggior rispetto all'interno del nostro partito, soprattutto verso gli eletti.

Bonaccini presidente dell'Emilia Romagna, Schlein la sua vice. Una campagna per le primarie all'insegna del fair play e la promessa di collaborare anche dopo. Una lezione per i Pd di Roma e Lazio?

Sicuramente è un buon segnale: la gente non ne può più di liti tra gente che dice di essere dello stesso partito e poi si fa la guerra. Durante il confronto su Sky sono stata orgogliosa dell'immagine che abbiamo dato e l'ho anche scritto sui miei social. Bisognerà capire se questo clima idilliaco, di collaborazione, proseguirà anche dopo. Le parole della Schlein sinceramente non mi sembrano andare in quella direzione.

Lei sostiene Bonaccini. Cos'ha più di Schlein?

Penso sia la figura giusta soprattutto per la chiarezza delle sue idee, per il suo essere pragmatico e il suo saper parlare alla gente. E' un ottimo amministratore, uno che ascolta molto, dote secondo me mancata in questi anni.

La Schlein non la convince?

Oltre al suo essere donna e giovane, mi sembra che manchi di quel necessario senso pratico. Poi mi lasci dire una cosa: ho trovato assurdo questo cambiamento delle regole per farle disputare questa partita. Ha corso per un posto blindato in parlamento. Solo dopo ha preso la tessera che aveva strappato in polemica. In tanti nel partito questa cosa non l'hanno gradita e credo che domenica peserà ai gazebo.

Non pensa che nei Pd di Roma e Lazio in queste settimane si sia pensato, più del solito, alle logiche di corrente, senza una linea comune?

Vado un po' oltre. Penso che tanto il partito romano quanto quello regionale in questi mesi non siano esistiti: nessuno dei due ha dei timonieri. Quanto successo ne è la naturale conseguenza. Abbiamo assistito, ed assistiamo ancora oggi, ad una corsa a mettersi al timone, senza accorgerci che la nave è andata a sbattere, e continua a farlo, contro gli scogli.

E' tra coloro i quali auspicano accordi in vista dei congressi locali?

Io spero che ci sia un partito romano, ma anche del Lazio, che sia unito e in maniera convinta sostenga e rispetti il sindaco Gualtieri e la sua difficile situazione di essere al governo della città con la regione e il Parlamento governati dalla destra. Questo è l'accordo che auspico, la regola base. Poi la storia insegna che quando prevale una linea a livello nazionale, quasi sempre a livello locale viene confermata questa vittoria. Mi sembrerebbe strano avvenisse il contrario.

Parla solo di Roma, si voterà anche nel Lazio. Ci sarà una divisione degli incarichi?

Non lo so, questo è presto per dirlo. Ripeto: chiunque vinca, qualsiasi sia la formula, penso che tutti dobbiamo essere concordi nell'aiutare il sindaco Gualtieri in questo momento difficile.

Lei con Gualtieri collabora dalla città Metropolitana. Che compiti sta svolgendo?

Sono stata chiamata dal sindaco in persona che ha ritenuto prezioso il mio apporto, per il mio curriculum e la mia precedente esperienza proprio in quell'ente. Sbarcata in provincia ho ritrovato tanti amici, molti dei funzionari di quando ero assessora. C'è un ente che ha perso gli eletti e che ha bisogno di trovare strumenti e modi per dialogare con i cittadini. Io sto lavorando per questo e in queste settimane credo di aver dato il mio contributo.

Che fine ha fatto Base riformista a Roma?

Una qualsiasi corrente quando perde il proprio parlamentare locale di riferimento si indebolisce tantissimo. Quando non si è difesa la mia candidatura nel plurinominale, si è di fatto sancito lo scioglimento della stessa. I suoi destini sono a me ignoti.

C'è chi dice che alle ultime regionali ci sia stato un supporto alle destra.

So quello che ho fatto io, ovvero sostenere i candidati del sindaco Gualtieri.

Ci ha detto che deve sostenere il sindaco, che deve essere sostenitore della linea vincitrice. Vuole darci altri elementi per disegnare il futuro segretario del Pd Roma?

Deve essere autorevole, puntando, così come promesso e richiesto da Bonaccini, a superare le logiche delle correnti. Dovrà essere una figura di esperienza perché ci attendono sfide difficili. E inoltre serve una figura a tempo pieno: quindi no a consiglieri comunali, regionali, parlamentari o assessori. Se si vuole guidare il partito che lo si faccia a tempo pieno, senza altri incarichi.