Intervista | Patrizia Prestipino è la garante degli animali: “Basta botticelle e circhi con elefanti o leoni”

Roma Capitale ha una garante per la tutela ed il benessere degli animali. Il nome scelto del sindaco, com’era già circolato nelle scorse settimane, è quello di Patrizia Prestipino. Con l’ex parlamentare PD e presidente di municipio, Gualtieri ha ufficializzato la nomina in una delle colonie feline romane, quella di Ostiense.

Prestipino, adesso possiamo finalmente dire che la nomina è ufficiale. Come mai avete deciso di annunciarlo nella colonia felina?

L’ho suggerito io per mostrare attenzione nei confronti di questi animali che sono un patrimonio meraviglioso di questa città e che, proprio a Roma, sono presenti da moltissimo tempo. Anche la scelta del luogo, la Piramide, mi è sembrata suggestiva perché a ribadire il rapporto di lunghissima data tra Roma ed i gatti.

Nelle commissioni capitoline, per restare in tema, si sta pensando di valorizzare il ruolo delle colonie e delle oasi feline ma anche quello delle gattare…

Sì, sono anche le gattare rappresentano un patrimonio irrinunciabile. Ad Ostiense c’è anche una targa, che è intitolata alla memoria di Matilde Talli. Io me la ricordo, perché già da bambina cercavo di fare la mia parte nel prendersi cura degli animali. Ed a lei, in un periodo in cui i gatti non erano ancora molto amati e rispettati, una persona come Matilde mi sembrava una figura mitologica.

Quale sarà la prima cosa che farà da garante per il benessere e la tutela degli animali?

Io penso che non possiamo civilmente con i nostri animali se non prende avvio una grande campagna pedagogica indirizzata ad aver rispetto per loro. La parola chiave è la cultura del rispetto che dobbiamo loro, come esseri senzienti. Dobbiamo come prima cosa lavorare su questo fronte.

È un tema complesso…

Sì e pochi sanno che c’è un articolo della costituzione che nelle mia esperienza parlamentare ho avuto il piacere di veder modificare, che esplicitamente riconosce il tema della tutela animale. Non più oggetti, quindi, che possono essere fatti oggetto di mercimonio, uccisioni, malvagità, ma esseri senzienti che, come dicevo prima, vanno rispettati.

Cosa ne pensa dei circhi che impiegano gli animali?

Io già non ci volevo andare da bambina a vedere questi spettacoli. Devo dire che alla Camera dei Deputati, tre settimane prima che terminasse la legislatura, siamo riusciti a far approvare un atto contrario al ricorso degli animali nei circhi

Quindi c’è la possibilità che vengano vietati?

Questo è un tema a me caro, anche per un discorso di coerenza personale. Ma direi che quanto è accaduto a Ladispoli, con la fuga del leone dal circo, abbia anche contribuito a restituire la misura di come sia cambiate l’opinione pubblica: erano tutti schierati dalla parte del leone che aveva, per qualche ora, riconquistato la libertà. Rispetto al passato è quindi cambiata la sensibilità e quindi anche la presenza di leoni, tigri ed altri animali che 30 anni fa era percepita come una cosa normale, oggi non lo è più. Viene considerata una cosa barbara. E la politica deve farsi interprete di questo cambio di mentalità.

È possibile fare qualcosa anche a livello cittadino?

Certo, bisogna parlare con tutti i presidenti di municipio e con i sindaci della città metropolitana, perché io sono garante anche per l’ex provincia, perché se è vero che in 5 anni non siamo riusciti a portare a casa una legge contro i circhi con gli animali, è altrettanto vero che a livello locale possiamo vietarne la presenza.

Un altro tema da affrontare, in città, è quello delle botticelle. Lei cosa ne pensa?

Un altro ordine del giorno che votammo alla Camera poche settimane prima che finisse la consiliatura riguardava l’abolizione dei mezzi di trasporto animale. Fu approvato ricevendo un’ampia maggioranza, anche in questo caso è un segnale dei tempi: quella che era una tradizione, oggi, è considerato dai più come una cosa aberrante. D’altra parte viviamo in una città che ha un altro clima, rispetto a 40 anni, sul piano ambientale ma anche meteorologico.

Cioè lei dice che il cambiamento climatico influisce su una tradizione com’è quella del trasporto sulle botticelle?

Certamente, perché questi cavalli non possono circolare con il caldo che fa in estate. E d’altra parte ancora Roma, rispetto a 40 anni fa, è cambiata. Questi animali devono percorrere una città popolata di cantieri e piena di automobili, ma come fanno a sopravvivere?

Ed invece i vetturini come farebbero a sopravvivere economicamente, senza le botticelle?

Bisogna pensare anche a loro ed infatti ho detto al sindaco di proporre la conversione delle loro licenze in quella per portare delle macchine elettriche. Valutiamo insieme quale mezzo sia il più idoneo, e convertiamo le licenze, senza perdita di posti di lavoro.

Sarà questo il primo obiettivo da perseguire come garante?

In realtà la prima cosa che dobbiamo fare, e per cui stiamo già lavorando, è costituire un ufficio. Ad oggi non c’è e dobbiamo crearlo. Vogliamo restare in contatto con i cittadini, per ricevere le loro segnalazioni e quindi a breve comunicheremo loro i numeri di telefono, la sede e l’indirizzo email dell’ufficio per la tutela ed il benessere degli animali. Direi che, quindi, sarà senz’altro questa la primissima cosa da fare.