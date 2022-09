INTERVISTA | Prestipino (PD): "Puniti perché non abbiamo avuto idee forti. Regionali? No ai ricatti del M5S"

"La vera coltellata l'ho subita a ferragosto. Il risultato del voto me l'aspettavo, sono delusa certo, ma ad agosto è stato peggio". Patrizia Prestipino è fuori dal Parlamento. L'ormai ex deputata romana è finita sconfitta nel collegio uninominale che comprendeva i territori dell'Eur, di Ostia e quello di Pomezia. Sconfitta, delusa, ma affatto rassegnata all'idea che un altro Pd non possa esistere, analizza il voto del 25 settembre come sempre senza troppi giri di parole, facendo i nomi nei suoi attacchi, ma con proposte altrettanto nette e concrete.

Un commento sulla sconfitta elettorale

C'è un vento forte che spira a destra. Lo sapevamo e il voto l'ha dimostrato. Rispetto a questo vento che spirava forte a favore di Giorgia Meloni, il partito democratico non è riuscito a mettere in campo un'idea netta che potesse raccogliere la fiducia dei propri elettori. Ci siamo ritrovati davanti un paese diviso dove chi è povero è sempre più povero e dove la fascia medio alta con lo stipendio fisso tende ad essere sempre più delusa, sfiduciata ed impaurita dal carovita. Conte e il M5S sono riusciti a parlare con il reddito di cittadinanza all'Italia più povera. La destra ha portato le proprie idee sulle tasse e la società. Noi invece il nulla.

Conte meglio di Letta quindi?

Sì, assolutamente. Ha incarnato un'idea di sinistra sociale che ha sottratto voti al partito democratico che a sua volta non è riuscito a proporre qualcosa di alternativo.

Ha perso in un collegio uninominale difficile. E' più rammaricata per il mancato sostegno del suo partito o per il fatto che non le è stato concesso il "paracadute" del proporzionale?

A ferragosto sento di aver ricevuto una pugnalata, perché non c'è stato il riconoscimento per il lavoro fatto e questo, non l'ho mai nascosto, mi è dispiaciuto e non poco. Un dispiacere personale, ma anche per tutta la mia squadra di volontari e amministratori locali, persone che incarnano un percorso, gente, giovane e meno giovane, partita dal basso e che sta costruendo un proprio racconto politico del territorio.

Ad altri questo riconoscimento è stato dato. Mi riferisco ad Astorre al quale non ha mai risparmiato parole durissime.

Su Astorre ho detto la mia. Non mi è piaciuta l'idea che il segretario regionale non si misurasse in un collegio uninominale, blindando la propria elezione al proporzionale. Non è stato l'unico tra l'altro. Voglio aggiungere che per la sua storia va sicuramente rispettato, per quello che ha nel tempo fatto nel partito e per il partito. Il suo non mettersi in discussione però ha dato a tutti l'idea di un Pd in cui quattro, cinque persone si spartiscono il potere. Un partito così non raggiunge gli elettori e il 25 settembre l'ha dimostrato.

Sta dicendo che lei è stata penalizzata perché fuori da queste logiche di palazzo?

Io, e non solo io, anche la mia squadra. Ho rifondato dal basso la segreteria del Pd Eur, in un territorio che votava a destra. L'ho fatto con un gruppo di giovani che ha imparato a fare politica e che è entrato nei municipi. Un percorso dal basso che non è stato valorizzato: ecco, non premiando me si è bocciata quest'idea di partito.

Da dove si riparte?

Sicuramente non da autocandidature improbabili. A lutto ancora non elabatorato ci sono esponenti nazionali che si propongono per prendere il posto di Letta. Nessuno propone di aprire un dialogo con i nostri elettori, la nostra base. E' da lì che deve venire fuori il progetto prima e il nome poi. Sono loro che vanno ascoltati.

Anche a Roma e nel Lazio?

Soprattutto a Roma e nel Lazio. Dobbiamo farlo attraverso dei congressi da indire il prima possibile. A Roma da oltre un anno siamo senza segretario e i risultati si sono visti. Bisogna aprire il più possibile all'ascolto.

Mi scusi, la domanda sul futuro gliela porrei dopo, ma mi sembra che lei stia parlando con l'intenzione di fare la segreteria di partito. Sbaglio?

Non è mia intenzione per adesso aspirare a nessuna poltrona. La mia priorità è quella di continuare il mio tour, mantenendo la promessa fatta alla gente che ho incontrato in queste settimane. Non andavo nelle borgate, nei palazzi più sperduti solo per raccogliere voti. Voglio continuare a mostrarmi presente e a raccogliere le istanze dal basso.

Alle porte c'è un'altra campagna elettorale, quella per le regionali. Che alleanze e che nome immagina per il dopo Zingaretti?

Il tema non sono né le alleanze, né i nomi. Dobbiamo ripartire dalle idee. Che facciamo andiamo a parlare con il M5S e ci facciamo ricattare sul termovalorizzatore, accettando di non farlo e mettendo in difficoltà Gualtieri? Ripetiamo quanto accaduto con la nascita del Conte 2, nato con il ricatto del voto del taglio dei parlamentari? Ci facciamo imporre da loro un candidato improbabile, come la Raggi? No, ai ricatti del cinque stelle non ci sto. Dobbiamo avere noi per primi chiare le idee, il nostro programma e su quella base avviare un dialogo con le altre forze progressiste, compresa quella guidata da Conte.

Il M5S in regione sembra stravedere per Leodori...

Accadeva prima del 25 settembre. Quanto accaduto fino a luglio non ha più senso, comprese le nostre beghe all'interno della direzione. Quella situazione non esiste più, il voto ha cancellato tutto, bisogna ripartire da zero. E il congresso, l'ascolto della base, è il primo passo, da compiere immediatamente.

Parla solo dei grillini. Con Renzi e Calenda secondo lei bisogna parlare?

Certo. Nei territori battuti ho potuto percepire quanto la gente fosse disorientata dalla divisione con loro e quanto sia stata tentata da votarli. E più di qualcuno l'ha fatto. E' essenziale tornare a dialogare anche con quel progetto politico.

Nomi per le regionali quindi non ne fa?

No, sarebbe sbagliato. I nomi vengono dopo.

Quale futuro per Patrizia Prestipino?

Sono un'insegnante e dovrei tornare ad insegnare. Nelle mie intenzioni c'è però quella di chiedere un'aspettativa per continuare a battere i territori, materializzando quella che è la mia idea, una politica che si fa dal basso, ascoltando la gente e i territori.

Non ha mai pensato di ritirarsi?

Sì, l'ho fatto, ma la mia squadra mi si è rivoltata contro al solo paventarlo.

E se la chiamasse Gualtieri per un posto in giunta?

Gualtieri mi è stato vicino in questa campagna elettorale e lo ringrazio. Penso che abbia la sua giunta con la quale sta lavorando bene.