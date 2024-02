Patrizia Prestipino sarà Garante degli animali del Comune di Roma

Patrizia Prestipino è il nome scelto dal sindaco per assolvere il ruolo di “garante per il benessere e la tutela degli animali”. Ormai, per l'ufficialità, manca soltanto la delibera di giunta: in questo caso, un atto puramente formale.

Una richiesta dell'assemblea capitolina

Gualtieri ha così adempiuto alla richiesta che, l’assemblea capitolina, nell’agosto del 2022 gli aveva rivolto. In quella sede, con l’approvazione di un’apposita delibera, maggioranza ed opposizione avevano invitato il sindaco ad istituire e quindi a procedere alla nomina di un garante degli animali. La delibera prevedeva anche di procedere ad individuare la nuova risorsa, che dura in carica 5 anni, attraverso una manifestazione d’interesse. Il relativo avviso è stato pubblico ed è trascorso un altro anno, dalla ricezione di curricula, per arrivare alla scelta del candidato ideale. Una scelta che viene effettuata in autonomia del primo cittadino che, però, passa per il parere consultivo e non vincolante della commissione ambiente. E proprio in questa commissione, nella seduta del 21 febbraio, è stato valutato positivamente il curriculum di Patrizia Prestipino. Non senza polemiche.

Le critiche dell'opposizione

“Il ruolo di garante degli animali non dovrebbe essere una poltrona data ad una corrente del Partito democratico, magari dopo aver trovato una quadra con altre correnti” ha commentato in commissione consigliere leghista Fabrizio Santori, che ha chiesto conto anche degli altri curricula pervenuti grazie all’avviso pubblico volto alla ricerca dei vari candidati. “Dopo anni di attesa avremmo auspicato una nomina non politica, che provenisse dal mondo delle associazioni animaliste e che fosse quindi in grado di coordinare il lavoro su Roma con esperienza e competenza. Invece ci ritroviamo a constatare come il benessere animale sia solo una tematica secondaria per questa amministrazione” ha rincarato la dose il consigliere pentastellato Daniele Diaco che, per questo, ha parlato di “un’occasione sprecata”.

Com’è stato chiarito dal democratico Giammarco Palmieri, e poi ribadito anche dal capogruppo di EuropaVerde Nando Bonessio, la commissione “non è chiamata a fare una valutazione tra i vari curricula, ma solo ad esprimere una parere, non vincolante, sulla nomina che viene fatta dal sindaco”. Una nomina che, come detto, ha durata quinquennale, non può superare il mandato politico del sindaco ma prosegue l’esercizio delle proprie funzioni fino all’entrata in carica del suo successore.

I compiti del garante per i diritti degli animali

Cosa fa il garante? “Promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema della tutela degli animali, della prevenzione e del contrasto al randagismo”; “riceve segnalazioni e reclami, anche informali, riguardanti rischi per il benessere degli animali ed ha la facoltà di interagire con le autorità competenti per acquisire altre informazioni”; “monitora l’attività di realtà che detengano animali, quali i canili, gli allevamenti, i circhi, il bioparco, ed anche i laboratori per la sperimentazione animale. In definitiva il garante “promuove il benessere, la tutela e i diritti degli animali” sul territorio capitolino. E lo fa, com’è scritto nella delibera consiliare, senza che le venga corrisposta “alcuna indennità di funzione” visto che le viene riconosciuto solo “un rimborso delle spese effettivamente sostenute”.