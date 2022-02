Patrimonio immobiliare, il Comune stanzia cinque milioni per il censimento e la valorizzazione

Cinque milioni di euro per conoscere, finalmente, lo sterminato patrimonio immobiliare del comune. E' la cifra stanziata dal Campidoglio e annunciata dall'assessore Tobia Zevi.

La decisione è stata presa dopo una riunione di giunta, con particolare spinta da parte del sindaco Roberto Gualtieri e con l'ok di chi tiene le corde della borsa, la vicesindaco e assessora al Bilancio Silvia Scozzese. I 5 milioni serviranno anche per digitalizzare e valorizzare il patrimonio. "In parole povere significa sapere che cosa fa parte del patrimonio pubblico - spiega Zevi -, chi ci sta dentro, a che titolo, pagando quanto, e anche in che modo i beni immobili potrebbero essere sfruttati meglio a livello economico e sociale. Una sfida ambiziosa e rischiosa, me ne rendo conto. Potenzialmente, uno sforzo che potrebbe fare di Roma un modello a livello nazionale. Ma, soprattutto, una sfida decisiva in ottica democratica: il Patrimonio del comune è il patrimonio delle cittadine e dei cittadini romani, deve servire a includere e a trasformare la città, ed è giusto che tutti possano controllare come i loro beni vengono gestiti dall'amministrazione pubblica".

Uno dei primi a commentare la novità, una piccola-grande svolta nella gestione degli immobili capitolini nella prospettiva anche di reperire nuovi alloggi per ridurre l'impatto dell'emergenza abitativa, viene da Giuseppe Libutti, avvocato esperto di delibera 140: "Apprendiamo con favore le parole dell'assessore Zevi circa l'imminente censimento del patrimonio di Roma Capitale - fa sapere l'esponente di Sinistra Italiana - . Ugualmente riscontriamo in maniera positiva la circostanza che si torna a parlare di patrimonio pubblico, senza distinzione tra disponibile ed indisponibile, con l'evidente volontà di riconoscere il valore sociale degli spazi sociali, in conformità all'art. 42 della Costituzione e prescindendo dalla classificazione catastale degli stessi".