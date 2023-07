La "pastasciutta antifascista" compie 80 anni e Roma la celebra nel ricordo dei “fratelli Cervi”

Maccheroni al burro e formaggio, serviti nei contenitori del latte. Era questo il modo in cui Alcide Cervi decise di festeggiare, il 25 luglio del 1943, l’esautorazione e l’arresto di Benito Mussolini.

Quell’evento è diventato un simbolo nel percorso che, un paio di anni più tardi, ha portato alla Liberazione. Un percorso difficile, segnato da lutti e rappresaglie, di cui restarono vittima tutti e sette i figli maschi di Alcide Cervi. Catturati, torturati e fucilati, sono stati insigniti della medaglia d'argento al valore militare. L'appuntamento che 80 anni fa li vide impegnati a celebrare l'arresto di Mussolini, in un’aia di Campegine, nella provincia di Reggio Emilia, non è stato dimenticato. Prova ne sia il fatto che ancora oggi investe tutta la penisola e, non da ultimo, la Capitale.

La pastasciutta alla Caffarella

Ad aprire le danze, a Roma, provvedono le sezioni Anpi che hanno promosso una “pastasciutta antifascista” nel parco della Caffarella. “Ormai per noi è diventata una tradizione a cui io, con la mia giunta, ho il piacere di unirmi” ha commentato Francesco Laddaga, il presidente del municipio VII. Il territorio che amministra, come minisindaco, è quello del Quadraro, quartiere medaglia d’oro alla Resistenza. È un territorio intriso dalla voglia di riscatto e dalla sofferenza del rastrellamento.

“Il nostro territorio ha una forte connotazione repubblicana e antifascista – ha ricordato Laddaga – inoltre le sezioni Anpi, da noi, sono molte attive, organizzano iniziative di sensibilizzazione culturale, d’identità storica, di diritti. C’è una bella interazione, ed è sempre un piacere partecipare alle loro iniziative a cui ci uniamo, come in questo caso, nel rispetto della storia e dell’identità del nostro municipio”. La pastasciutta antifascista, organizzata dall’Anpi provinciale e dalle sezioni locali, è prevista la sera del 24 luglio nella casa del parco della Caffarella. Ad allietare la serata le letture di Monia Manzo e Paola Oliva e le musiche della "Banda Cecafumo" e della "Bandajorona".

La pastasciutta al Trullo

Al Trullo i festeggiamenti sono invece nella giornata del 25, quella in cui 80 anni prima Alcide Cervi chiamò a raccolta gli antifascisti di Reggio Emilia. Nell’area pedonale di via San Raffaele, gli iscritti alla sezione Anpi “Franco Bartolini” hanno invitato a “festeggiare il più bel funerale del fascismo” con una “una buona pastasciutta, un bicchiere di rosso e una fetta di cocomero”. A celebrare l’iniziativa concorre anche la testimonianza del partigiano Mario Di Maio, la musica della street band “FanfaRoma” e del duo acustico “Ziomi- Galì”, oltre alla performance teatrale di “Ilaria Patamia e del gruppo teatrale Anpi”.

“Offrire una pastasciutta a tutto il paese per festeggiare la caduta del fascismo. Fu questa la scelta della famiglia Cervi, il 25 luglio 1943, appresa la notizia della destituzione e dell’arresto di Mussolini - ha ricordato il minisindaco del municipio XI Gianluca Lanzi - Per continuare a festeggiare il ‘più bel funerale del fascismo’, domani parteciperemo ai due appuntamenti organizzati dall’Anpi nel nostro Municipio, al Trullo e presso gli orti dell’associazione ‘Orti urbani Valle dei Casali’” in via Palaia, una traversa di viale Isacco Newton. In questo caso, per l'appuntamento patrocinato dal municipio XI, occorre prenotare il posto scrivendo ad anpixii@gmail.com.