VIDEO | Il varo della passerella al Ponte di Ferro

Assicurare gas, luce, acqua e telecomunicazioni a tutti gli abitanti dei quarteiri di Ostiense e Marconi. A questo serve la passerella varata questa mattina accanto al Ponte di Ferro, l’iconica struttura che oltrepassa il Tevere coinvolta in un disastroso incendio nell’ottobre di due anni fa. Il Campidoglio vuole rimetterla a nuovo in vista del Giubileo e per l’intervento sono stati stanziati 18 milioni di euro.

I lavori procedono spediti. La posa della passerella, che resterà accanto al ponte dell’Industria per quasi un anno, permetterà di non interrompere mai le forniture, ma soprattutto di procedere successivamente allo smontaggio della vecchia struttura portante che sarà poi sostituita con un ponte sicuro, più ampio, percorribile dai bus e con due nuove passerelle, una per i pedoni, una per i ciclisti. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

“Tutte le parti storiche saranno conservate e restaurate. A fine lavori avremo un ponte sicuro ed esteticamente bello” ha assicurato l’assessora capitolina ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini.