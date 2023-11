In Campidoglio 33 passeggini: il flash mob per il rilascio dei bambini rapiti da Hamas

Palloncini, pelouche e soprattutto passeggini vuoti. Anziché i bambini, portano le foto dei minori che, lo scorso 7 ottobre, sono stati rapiti da Hamas.

Il flash mob in Campidoglio

“Da 30 giorni degli innocenti sono tra le mani di Hamas, chiediamo alla Comunità internazionale il rilascio immediato dei rapiti” ha spiegato Micol Anticoli, consigliere della Comunità Ebraica di Roma. Per accendere i riflettori su questi ostaggi, dopo le immagini passate sui tabelloni luminosi della città, è stata messa in atto una nuova iniziativa.

All’ombra del Marco Aurelio sono stati portati 33 passeggini. Il loro numero non è casuale, perché è lo stesso dei bambini che sono stati rapiti. Sono Dafna, Noam, Alma, Ruth, Shahar, Ofir. Di 16 anni, 12 anni, 9 anni, 4 anni, 3 anni, 8 mesi. Tanti bambini e ragazzi che insieme agli adulti sono stati catturati dalle milizie di Hamas: il conto, complessivamente, si aggira sui 200 ostaggi. Il nome dei bambini è stato letto in Campidoglio per il flash mob #bringthemhomenow, 'Riportateli a casa ora', organizzato dalla Comunità Ebraica di Roma per chiedere il rilascio di tutti i civili rapiti.

Il commento della Comunità Ebraica

“Il 7 ottobre è stato un punto di non ritorno, è stato peggio delle Torri Gemelle, peggio dell'Intifada: donne sventrate da cui è stato estratto il feto, e prima che le donne perdessero i sensi. Bambini bruciati vivi nei forni – ha dichiarato Anticoli – Cose mai viste nemmeno dai tagliagole dell'Isis. Barbarie di questo tipo sono avvenute solo una volta nella storia, per mano dei nazisti”.