Passeggiata pedonale tra i Fori, "pronta entro il 2026": il Campidoglio lancia il concorso

Un grande boulevard da percorrere a piedi attraverso tutta l’area archeologica centrale. E’ questa la sfida che dovranno cogliere i progettisti interessati a partecipare al nuovo bando che il sindaco, l’assessore Manuel Gotor e l’urbanista Walter Tocci hanno annunciato in Campidoglio.

Una sfida ambiziosa

Della gara internazionale si trova già traccia nella gazzetta ufficiale e, gli studi di architettura che vorranno prendervi parte, avranno tempo fino al 29 dicembre per farlo. Quello che il Campidoglio vuole realizzare, con questo bando, è il primo passo d’un piano strategico più complessivo che mira a ripensare urbanisticamente l’area archeologica centrale. Una sfida ambiziosa che va ottenuta per step. Il primo di questi è appena stato lanciato.

Il lancio del concorso internazionale

“Siamo felici di presentare il nuovo grande concorso internazionale di progettazione, che è stato da poco pubblicato, per la realizzazione della nuova passeggiata archeologica che è il perno di un progetto più ampio distribuito in una serie di interventi tra cui questo concorso” ha premesso il sindaco. Nelle intenzioni dell’amministrazione “sarà la prima parte del piano”, di una “sfida ambiziosa” che è frutto di un percorso molto ampio lavoro di tantissime persone coordinate da Walter Tocci”, l’ex vicesindaco di Francesco Rutelli.

L’esito del concorso, pubblicato in gazzetta lo scorso 4 ottobre, sarà rivelato il 31 gennaio 2024 e la classifica definitiva si conoscerà il 14 febbraio 2024. Per quanto attiene i risvolti pratici, la passeggiata intorno al Palatino sarà pronta “tra il 2025 e il '26- ha detto il sindaco - mentre tutto il programma operativo ha un orizzonte di consiliatura con alcuni interventi che verranno già terminati prima del Giubileo e poi per il 2027 tutti gli interventi saranno conclusi”.

L’anello pedonale con i fondi Caput Mundi

Oltre alla “promenade” archeologica, è previsto anche un anello pedonale da realizzare con i fondi di Caput mundi, da sviluppare nella quota archeologica dei Fori imperiali. “Verranno realizzate delle passerelle per poter passeggiare meglio all'interno dei Fori imperiali. Dal Foro di Traiano a quello di Augusto, poi quello di Nerva e quello della Pace per ricongiungersi infine con la passerella già esistente del foro di Cesare", ha specificato Gualtieri, che ha aggiunto: “Vogliamo rafforzare anche la possibilità di passaggio tra i Fori imperiali e quelli romani con delle passerelle che verranno realizzate sopra, a livello stradale”.

Tornando al concorso internazionale, vi si chiede di redigere una proposta progettuale degli allestimenti e degli interventi finalizzati a migliorare la fruizione dei Fori Imperiali. Dovranno essere previsti spazi pedonali che migliorino la comunicazione dei Fori stessi con le aree attigue e dovranno prevedere anche arredi, anche vegetazionali, con diverse finalità. Si punta a far dialogare le diverse aree ma anche ad assicurare, nelle giornate più calde, un necessario riparo dalla calura estiva.

Il più grande investimento di sempre

“Si tratta di un programma di interventi fondamentale per la valorizzazione del centro archeologico di Roma- ha chiarito l'assessore capitolino alla cultura, Miguel Gotor- E' una iniziativa straordinaria per regalare nuovo impulso a quest'area per garantire che il suo valore sia ancora più accessibile e fruibile non solo ai turisti, ma anche ai cittadini”. Tutta l'area centrale sarà connessa dalla nuova passeggiata archeologica, affiancata da nuovi percorsi sopraelevati da Monti al Carcere Mamertino - passando da Campo Carleo alla Chiesa di Santi Luca e Martina - che consentiranno di ritrovare le antiche connessioni con la città moderna e la vita quotidiana dei rioni circostanti.

Sul piano operativo, il bando apre una fase di interventi che comporta una serie di opere, da portare a compimento nel trienno 2025-2027, con un investimento da 282 milioni di euro tra fondi Pnrr, Giubileo, statali e comunali. Quello elaborato si configura quindi, è stato sottolineato, come “il più grande investimento di sempre nell'area archeologica centrale”.

I trasporti pubblici

La nuova organizzazione urbanistica dell’area archeologica presuppone anche interventi sul piano trasportistico. Saranno potenziati i collegamenti pubblici, prolungando il tram da piazza dei partigiani alla Stazione Ostiense, che consentirà di congiungere i principali luoghi del centro archeologico monumentale, le nuove stazioni della metropolitana, i bus e la stazione ferroviaria di Torricola e ciclopedonali.