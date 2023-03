Un passaporto del Tevere, come per la via Francigena

A piedi, in bici, sul kayak. Sono tanti i modi in cui è possibile avvicinarsi al Tevere. Nel farlo, lungo il suo corso, si entra in contatto con strutture ricettive, bar, bed and breakfast, campeggi ma anche attività che offrono un servizio di noleggio di biciclette o canoe.

Il passaporto del Tevere

Tutti i luoghi che aiutano il fiume ad essere conosciuto, sono potenziali tappe da ricordare con un timbro: quello da apporre sul passaporto del Tevere. Prosegue infatti l?iniziativa, avviata nel 2022 che, quest?anno, prevede un? ?edizione verde? ed un? ?edizione blu?. La prima versione è quella che prevede un percorso da affrontare a piedi, in bicicletta, o a cavallo. L?altra invece presuppone che l?esperienza a contatto con il fiume, sia vissuta proprio in acqua quindi su un gommone, una canoa, o un sup.

Un successo da replicare

Sono state più di cento le attività che, nel corso della passata edizione, hanno aderito al passaporto tiberino. Ristoranti, associazioni, ciclofficine e tante altre realtà si sono messe a disposizione per timbrare il passaporto, che si può scaricare dal sito ReginaCiclarum, ed anche per fornire indicazioni sui siti da andare a visitare. Il successo della passata edizione ha spinto gli organizzatori a proseguire nell?emulazione di quanto già fatto per il Cammino di Santiago o per quello della via Francigena.

Come per la via Francigena

L?iniziativa del passaporto si ispira a quanto già avviene per altri percorsi che incentivano modalità di turismo ?slow?. In tutti questi casi i timbri diventano il modo per ricordare le tappe di un tragitto che, nel caso del Tevere, raggiunge aree protette, siti archeologici, aree d?interesse comunitario, chiese e monumenti. Un percorso che, sviluppandosi per 405 chilometri e toccando quattro regioni (Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio), fa del Tevere il terzo fiume d'Italia.

I due passaporti tiberini

Per l?edizione 2023 è stato pensato un percorso che partendo da Rimini, raggiunge Fiumicino. Quindi una sorta di coast to coast che si sviluppa seguendo due corsi d?acqua: il Marecchia ed il Tevere. Le varie tappe possono essere annotate sulla versione ?verde? del passaporto. Da registrare nella modalità ?blu? ci sono invece le tante iniziative organizzate dai volontari della ?Discesa internazionale del Tevere? che, insieme ai ?Gatti della Regina Ciclarum?, sono i veri artefici del passaporto tiberino.Tra le attività del 2023, da annoverare la ?festa della Scafa? , , il ?Fiumicino paddling festival? e la 44esima ?discesa internazionale del fiume?, solo per citarne alcune.

L'auspicato parco del Tevere

L?auspicio di chi organizza la Discesa del Tevere, è che in un futuro non lontano le regioni che sono attraversate dal fiume, possano lavorare attivamente alla costituzione del ?parco del Tevere?. Anche perché non sarebbe di poco conto l?indotto economico che, hanno spiegato gli organizzatori, consentirebbe di ?aprire nuove attività, dando lavoro e dignità a tante persone, di tutte le età, tutto l'anno?. Il passaporto tiberino, che è inserito nel piano triennale di azione del contratto di fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce, fa da apripista. Alle istituzioni il compito di cogliere l?opportunità che il fiume offre.



