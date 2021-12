Partecipate, la giunta Gualtieri rivede i progetti di razionalizzazione: “Puntiamo su trasparenza ed efficienza”

Procede il lavoro dell’amministrazione comunale in vista della riorganizzazione delle società partecipate di Roma Capitale. Dopo l’approvazione della delibera che fissa gli indirizzi sulle nomine, secondo l’esigenza “di dare indirizzi chiari” e secondo “principi di pubblicità, trasparenza e valorizzazione del merito”, arriva il via libera ad un’altra delibera.

L'obiettivo della trasparenza e dell'efficienza

La giunta Gualtieri, il 23 dicembre, ha approvato un atto che fissa gli obiettivi per una “razionalizzazione periodica” delle partecipate. “Partiamo concretamente con l’opera di razionalizzazione delle partecipate – ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri – con obiettivi molto precisi: rafforzare la capacità di guida da parte dell’Amministrazione e la definizione di un complessivo nuovo indirizzo strategico basato sui principi di trasparenza ed efficienza del sistema”.

Il futuro di Roma servizi per la mobilità

Rispetto alla precedente amministrazione, le cui scelte erano più volte state criticate dalla Corte dei Conti, si registra una cambio di strategia. Fusioni, cessioni, valorizzazioni, nell’insieme, delineano un quadro di razionalizzazione che ridefinisce il futuro delle aziende comunali. Su Roma Metropolitane, esclusa l’ipotesi di fusione con “Roma servizi per la mobilità”, si procederà a valutare un piano di risanamento che consenta di superarne la messa in liquidazione. Perché l’operazione abbia successo, è necessario che sui costi inerenti la linea C della metropolitana di Roma, il concessionario rinunci ai contenziosi attivati per ritardi nell’esecuzione degli interventi e per risarcimento del danno.

Il Campidoglio e la Fiera di Roma

Per quanto riguarda la società Investimenti S.p.A, di cui il Campidoglio insieme alla Regione detiene alcune quote, Roma Capitale predisporrà gli atti necessari per lo scioglimento anticipato a la messa in liquidazione della società, con la conseguente dismissione della partecipazione indirizza in Fiera di Roma srl. Sul piano temporale la deadline per concludere quest’operazione è stata fissata per il 31 dicembre 2022.

Il destino di Zètema

Per quanto riguarda Zètema il Campidoglio, dopo aver individuato la figura a cui assegnarne la conduzione, Gualtieri sta valutando la possibilità d’una fusione con l’azienda speciale Palexpo, da realizzare anche in questo caso entro un anno. Viene invece esclusa l’ipotesi di lavorare ad una fusione di Zètema con Farmacap su cui, al contrario, si punta ad un rilancio complessivo.

Il rilancio di Farmacap

Proprio su Farmacap l’amministrazione ha acquisito le linee generali del piano di risanamento e sviluppo già presentato ai sindacati nei giorni scorsi. Il piano, che prevede il mantenimento dei posti di lavoro, l’apertura di nuove farmacie, e la revisione del contratto di servizio, sta per approdare in giunta. Poi la relativa delibera verrà portata in Aula Giulio Cesare, dal Campidoglio fanno sapere entro il prossimo 31 gennaio, con la contestuale approvazione dei bilanci.