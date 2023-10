Nel Lazio parrucche più facili per i malati oncologici

Un sistema centralizzato per l’erogazione dei contributi ed un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle parrucche per chi soffre di alopecia. Queste, in sintesi, le novità della proposta di legge regionale, illustrate presso la sala Tevere della giunta regione Lazio, dall’assessore al personale e alla sicurezza urbana, Luisa Regimenti, e dai consiglieri regionali di Forza Italia Giorgio Simeoni, Marco Colarossi e Roberta Della Casa. Un documento che servirà, una volta provato, per mettere ordine ad un sistema fin qui demandato principalmente alle asl territoriali.

Alopecia per malati oncologici

La legge serve per riconoscere un contributo per l’acquisto di protesi tricologiche agli uomini e alle donne, ovvero le parrucche, che soffrono di “alopecia secondaria transitoria o permanente derivante da patologie oncologiche, sistemiche o dermatologiche o conseguente a chemioterapia e radioterapia e nei casi di alopecia areata per interventi di dermopigmentazione della zona sopraccigliare, infracigliare e di zone di cuoio capelluto”. Rispetto al passato, quindi, il servizio non si limita alla sola protesi tricotica, ma considera tutti gli interventi di contrasto alla alopecia secondaria di volto e cuoio capelluto. Ad oggi, infatti, esistono già delle iniziative simili.

Il 31 ottobre scadrà, infatti, l’avviso 2023 per accedere al contributo economico della Regione Lazio, che non può essere superiore ai 250 euro. Ma, come detto, i destinatari dell’avviso attualmente in essere sono le donne e tutti gli uomini “affetti da alopecia conseguente a terapia oncologica”. Con questa nuova legge potranno accedere ai contributi anche altre tipologie di pazienti.

Centralizzazione

L’altro aspetto importante riguarda la centralizzazione della procedura. La Regione Lazio, pur riconoscendo alcuni contributi per l’acquisto di parrucche, demanda alle Asl l’onere di soddisfare le domande, situazione che spesso causa differenze di prestazioni nei diversi territori. La proposta ha l’obiettivo di centralizzare le procedure amministrative di recepimento delle domande e di erogazione dei contributi, tramite l’istituzione di una “Banca dei capelli”, che andrà a sostituire l’attuale “banca della parrucca”, presso la direzione salute. L’obiettivo è coinvolgere enti del terzo settore e soggetti di diritto privato come associazioni operanti nell’assistenza e sostegno al malato, imprese produttrici di dispositivi tricologici, parrucchieri.

Fondi stanziati

Il contributo sarà assegnato solo quando la patologia è accertata da medici specialisti e sarà pari all’80% della somma sostenuta dall’utente al netto dell’Iva e comunque mai superiori a 250 euro. Naturalmente, vi sarà un limite di reddito e il contributo sarà garantito solo a coloro che non superano i 50mila euro di ISEE mentre con ISEE inferiore a 20mila euro il contributo è pari al 100%. La legge, come accade già da alcuni anni, stanzia 300mila euro per gli anni 2023, 2024, 2025 per i beneficiari, quindi circa 100 mila euro l'anno.

“L’alopecia secondaria è una condizione che mette a dura prova i pazienti e le loro famiglie in quanto ha un grave impatto non solo sul corpo del paziente – ha detto l’assessore Regimenti - ma anche sulla sfera psicologica e relazionale della persona. È importante sottolineare il cambio di paradigma di questa legge che nasce nella consapevolezza che bisogna curare la persona con la malattia e non soltanto la malattia. Oggi compiamo un passo avanti importante: semplifichiamo le procedure per ottenere il contributo per acquistare protesi tricologiche che non sono un vezzo ma, in molti casi, l’unico mezzo per riappropriarsi della quotidianità perduta”.

“È la prima volta che in Consiglio regionale del Lazio viene proposta una legge, che ci auguriamo possa essere approvata in aula in tempi rapidi, che vede un intervento, in termini economici, così importante per l’acquisto di dispositivi in favore dei soggetti con patologie oncologiche, parrucche e dermopigmentazione, per contrastare gli effetti psicologici dell’alopecia secondari - ha detto la consigliera Roberta Della Casa, prima firmataria della proposta di legge - oggi i contributi vengono erogati ai cittadini dalle singole Asl, ma con la nostra proposta intendiamo centralizzare la procedura per l’erogazione delle risorse per non creare disparità tra i cittadini, e soprattutto crediamo sia giusto estendere la platea dei beneficiari”, ha aggiunto. In tal senso, “sarà molto importante l’istituzione della Banca dei capelli, un progetto nel quale intendiamo coinvolgere gli enti del terzo settore, i singoli cittadini e le imprese di settore, per creare una rete a sostegno delle persone che hanno bisogno di aiuto e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Ringrazio l’associazione Tricostarc Onlus, da anni impegnata in questo ambito, che ci ha dato un prezioso contributo nella elaborazione di questa PL”, ha concluso Della Casa.