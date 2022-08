Parking Annibaliano, slitta la fine dei lavori: ecco quando apriranno i 270 posti auto

I lavori per la realizzazione del parcheggio di scambio di piazza Annibaliano, nell'area della stazione della metro B1, dovevano concludersi a fine luglio ma come fa sapere il dipartimento mobilità di Roma Capitale bisognerà aspettare ancora un paio di mesi.

La tabella di marcia subisce uno slittamento su richiesta della ditta costruttrice, da quello che RomaToday è riuscita a sapere, che ha palesato la necessità di 60 giorni in più per problematiche tecniche di vario genere da risolvere. Nulla di preoccupante, ma per la chiusura del cantiere bisognerà aspettare fine settembre.

Lo scorso marzo, durante un sopralluogo a piazza Annibaliano, l'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, aveva potuto verificare il buon andamento dell'opera, che dopo oltre dieci anni di attesa regalerà 270 posti ai pendolari. "La realizzazione è a buon punto sia per le opere civili sia per l'installazione dell'impiantistica" aveva fatto sapere Patanè. E in effetti i lavori, confermano dal Campidoglio, sono ormai ad un buon 90%.

Dopo la fine dell'opera, ovviamente la ditta dovrà procedere al collaudo. Infine, l'ultimo necessario passaggio, sarà quello del passaggio di consegne ad Atac come da contratto di servizio. L'ipotesi, non ufficiale, è che l'apertura del parcheggio avverrà non prima della fine del 2022, forse anche inizio 2023.

