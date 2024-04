Il G7 delle pari opportunità in Campidoglio. A maggio il "Women 7" con l'assessora Lucarelli e la ministra Roccella

Dopo il Giappone, il Women 7 Summit, dedicato alle pari opportunità, fa tappa a Roma. In occasione della presidenza italiana del G7. Due giorni, l’8 e il 9 maggio, in cui, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, si discuterà di empowerment finanziario, giustizia climatica, lotta alla violenza sulle donne e sui minori. Ma anche di intelligenza artificiali e migrazioni.

Chi parteciperà

Al summit parteciperanno per il Campidoglio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli. Come esponenti del governo ci saranno le ministre: Eugenia Roccella (Pari opportunità), Anna Maria Bernini (Università e ricerca), Marina Calderone (Lavoro e politiche sociali), e Vannia Gava, (viceministra dell’Ambiente e della sicurezza energetica). Saranno presenti anche: la commissaria europea per la Parità di genere, Helena Dalli, Irene Fellin, secretary general special representative for Women peace and security della Nato; Ersilia Vaudo Scarpetta, chief diversity officer di Esa (Agenzia spaziale europea); Jeminah Njuki, chief women’s economic empowerment UN Women; Cynthia Liliane Kamikazi, chief partnership and outreach for gender, women and civil society organization dell’African Development Bank; Gianni Rosas, direttore dell’ Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo); Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani e l’etica digitale. E le giovani attiviste in difesa della gender equity: Mama Sampy (Femnet); Farida Ally; Elimu Care; Esha Abdallah (Her Narrative); Hiqmat Sungdeme Saani. Al summit, inoltre, è stata invitata anche la premier Giorgia Meloni, per la consegna del "Communiqué", il documento di policy che racchiude le istanze del W7 come impegno verso il progresso delle pari opportunità a livello globale e che arriverà ai tavoli istituzionali del G7.

Che cos’è il W7

Istituito dalla Presidenza canadese nel 2018, il W7 rappresenta il gruppo d’impegno civile ufficiale del G7 che, a oggi, conta circa 90 delegati provenienti da Paesi di tutto il mondo, tra esponenti della società civile a rappresentanti del mondo associativo e Organizzazioni non governative, a vario titolo impegnate sul tema dell’inclusività, delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere. L’obiettivo principale è sensibilizzare i governi sulle tematiche legate all'inclusione delle donne in tutti gli aspetti della società attraverso proposte concrete elaborate in veri e propri documenti, i “Communiqué”. L’edizione italiana è curata da Martina Rogato, Claudia Segre, Annamaria Tartaglia e da Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario.