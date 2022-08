Tor Marancia Parco di Tor Marancia: tutti s'intestano i meriti per un'apertura in ritardo di oltre 10 anni

Il taglio del nastro. Foto DIRE

E’ una cosa curiosa quella che succede a Tor Marancia. Per realizzare il polmone verde, la città ha dovuto accettare generose compensazioni che hanno moltiplicato le cubature di quei costruttori che, sull’area, prima del Piano regolatore vantavano dei “diritti edificatori”. In questo modo gli imprenditori del mattone, per rinunciare a meno di due milioni di metri cubi di cemento, ne hanno ottenuto quasi cinque in più in giro per la città. Perchè, si spiegò all'epoca, avendo ricevuto la possibilità di edificare in aree meno centrali, dovevano essere appunto “compensati”. Però quel polmone verde, un patrimonio sul piano ambientale, paesaggistico ed archeologico di circa 200 ettari, è rimasto in gran parte inutilizzato.

I due spazi aperti

Negli ultimi anni si è assistito ad un’accelerazione. Prima con l’amministrazione Raggi, è stata messa a disposizione del pubblico l’Afa2 (Ambito funzionale di atuazione): lo spazio verde di viale Londra, nella zona di Roma 70. Un'inaugurazione avvenuta, con taglio del nastro, in piena campagna elettorale. Le elezioni erano quelle del municipio VIII, resesi necessarie dopo la caduta del pentastellato Paolo Pace e la breve stagione commissariale di Virginia Raggi.

Oggi invece, a distanza di due anni, è stato aperto l’ambito territoriale 3, quello che affaccia su via di Grottaperfetta. E’ pronto da oltre due anni, attrezzato con area ludica, fontanelle, panchine, distribuite su una superficie di 13 ettari. Un risultato importante, atteso. Ed ora rivendicato, in maniera del tutto traversale. Ognuno offrendo la propria ricostruzione dei fatti.

La vittoria rivendicata dal PD

Partito democratico, rivendica con l'assessorato all'ambiente di aver messo “fine ad una situazione di stallo durata decenni” L’apertura dell’area verde rappresenta pertanto, secondo alcuni esponenti democratici seduti in Campidoglio, "una vittoria importante di questa amministrazione, una svolta storica per tutto il territorio e i cittadini del Municipio VIII che finalmente potranno godere di questo grande polmone verde tra via di Grottaperfetta e via Carpaccio”. L’amministrazione in questione però, aveva già governato con Ignazio Marino senza riuscire a mettere a disposizione dei romani neppure un ettaro di quel prezioso polmone verde.

I grillini, le formiche e le cicale

Sul fronte opposto, anche il M5s ha cercato di intestarsi il risultato. Riprendendo personaggi attinti dalle suggestive favole di Esopo, i grillini capitolini hanno provato a rimarcare il territorio ed il lavoro fatto. E così mentre “le cicale targate pd ci avevano lasciato un enorme patrimonio verde ma inagibile, bloccato da questioni burocratiche che ne impedivano l'apertura” loro i grillini, nei panni delle operose formiche, si sono dati da fare. Ma in cinque anni di amministrazione non sono riusciti a “sbloccare le questioni burocratiche” che hanno finito per lasciare quel parco chiuso.

La battaglia storica

Chi ha lavorato bene e chi no? Solitamente il metro di giudizio è restituito dal risultato delle urne. Risultato che dai tempi di Alemanno non premia più il centrodestra che però non ha voluto mancare all’appuntamento. Perché anche tra le fila di Fratelli d’Italia c’è chi ha colto l’occasione per ribadire che “la tutela dell'area e la nascita del Parco è il frutto di una battaglia storica della destra romana che con la 'Legge Rampelli' di estensione dell'area nel parco dell'Appia Antica impedì una vergognosa lottizzazione, voluta dalla Giunta di centrosinistra guidata da Rutelli”.

Prese singolarmente, tutte le dichiarazioni sembrano inappuntabili. Segno che gli uffici stampa lavorano bene. Poi però c’è da mettere insieme un quadro, che è ancora carente di tante tessere. Perché verrebbe da chiedersi cosa ci sia da festeggiare se, dopo un’attesa che si è protratta per le varie consiliature, ancora il parco non sia stato pienamente messo a disposizione dei romani. Ci sono meriti o demeriti da distribuire? Sono i cittadini a doverlo stabilire. La speranza è che, per aprire anche l’Afa1 di Piazza Lante, non si debbano ancora attendere degli anni.