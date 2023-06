Parco di Tor Marancia, via libera del comune: entro l’estate attrezzata una nuova area

Panchine, tavoli, sentieri pedonali e gazebo. Altri sei ettari e mezzo del parco di Tor Marancia stanno per essere finalmente messi a disposizione dei cittadini. Sono quelli che riguardano la porzione di parco, denominato Afa1 (ambito funzionale di attuazione), che si trovano tra via Sartorio e via Ardeatina.

L'annuncio del Comune

“Buone notizie e novità in arrivo per il Parco Tor Marancia” ha fatto sapere l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina facebook. Mercoledì 31 maggio “insieme al presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri ed agli uffici competenti abbiamo rilasciato al Consorzio Tormarancio il permesso di costruire relativo ad AFA1, ulteriori 6,5 ettari di parco con ingresso da via Sartorio. I lavori per l’attrezzatura di questa ulteriore porzione dovrebbero iniziare entro l’estate”.

Qualche dettaglio in più è stato fornito dal minisindaco del municipio VIII. “Il permesso a costruire consiste nell’installazione di quegli arredi con cui sono già stati attrezzati gli altri due ingressi, quello di viale Londra e di via di Grotta Perfetta” ha chiarito Amedeo Ciaccheri. “Ci siamo messi alacremente al lavoro per mettere finalmente a disposizione dei cittadini, dopo 5 anni d’immobilismo della precedente amministrazione, il parco di Tor Marancia. Dopo l’apertura dell’Afa 2, faremo partire i lavori per l’Afa 1 entro giugno, e parliamo dell’area sicuramente più importante dal punto di vista archeologico e paesaggistico. MA abbiamo anche altre novità”.

Nell’incontro che si è svolto il 31 dicembre, è stato affrontato anche il tema dell’Afa6. Il programma di recupero e valorizzazione del parco di Tor Marancia, prevede infatti diversi interventi, definiti Ambiti funzionali di attuazione. I primi tre corrispondono alla “sistemazione a verde attrezzato” delle aree da cui accede attraverso i rispettivi tre ingressi. L’ultima da realizzare è quella che affaccia su via Sartorio. Poi c’è il recupero ambientale delle aree interne (afa4) ed il recupero edilizio dei manufatti rurali esistenti. Su questi ultimi si registrano delle novità.

“Stiamo lavorando per far partire anche gli interventi sui casali di via dei Numisi, situati all’interno del parco. Sono destinati, come da programma, a diventare punti d’informazione per la cittadinanza. Degli infopoint che vogliamo far funzionare attraverso dei patti di collaborazione con le realtà associative del territorio” possibilità ora offerta dal nuovo regolamento sui beni comuni. “Invece il casale più interno, del borghetto Afa 6, sarà dedicato ad ospitare una fattoria sociale” ha spiegato Ciaccheri.

I 90 anni da festeggiare

Dopo l’immobilismo degli ultimi 20 anni - durante i quali ai cittadini è stata lasciata la fruizione di porzioni ridottissime d'un parco che complessivamente si sviluppa su 200 ettari, si registrano quindi dei passi in avanti. “Ci siamo messi a lavorare alacremente anche avendo in mente la ricorrenza dei 90 anni dalla fondazione di Tor Marancia. Un evento che il municipio vuole festeggiare con una serie di iniziative”. Una di queste potrebbe essere proprio legata all’apertura dell’area attrezzata di via Sartorio.