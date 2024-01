“Il parco che vorrei”: parte il processo partecipativo sul futuro di Tor Fiscale

Il futuro di Tor Fiscale riparte da Villa Lazzaroni. È infatti all’interno della storica villa dell’Appio Latino che prende avvio il processo partecipativo finalizzato a disegnare “il parco che vorrei”.

Parte il processo partecipativo sul parco di Tor Fiscale

“Inizia quello che avevamo annunciato: un ascolto della cittadinanza, delle associazioni e dei comitati, per capire, insieme a loro, quali sono i bisogni ed i desiderata del territorio in vista del nuovo bando” ha premesso il presidente del municipio VII Francesco Laddaga. Perché la concessione di quello che all’epoca della concessione era definita una stalla con due ettari di terreno, e che negli anni è diventato un casale molto apprezzato nel territorio, è scaduta. Il complesso era stato assegnato, nel 2010, per sei anni rinnovabili. Ne aveva beneficiato l’organizzazione di volontariato “Torre del Fiscale” che, in un primo momento, sembrava dovesse beneficiare anche di un rinnovo.

Il discusso rinnovo della concessione

Con un atto firmato nel febbraio del 2023, il presidente Francesco Laddaga aveva dato mandato al direttore del municipio di “provvedere al rinnovo della convenzione” ed anche di incaricare un professionista alla redazione di una valutazione dei servizi offerti dalla associazione Torre del Fiscale al fine dei effettuare una nuova valutazione del canone da corrispondere all’amministrazione. Secondo la memoria di giunta la nuova concessione sarebbe dovuta durare 3 anni, rinnovabile di altri 3. Però quell’atto è stato disatteso perché, chi l’aveva firmato, si è reso conto che non era compatibile con la delibera capitolina 104, quella che l’assessorato di Tobia Zevi ha predisposto per regolare la gestione del patrimonio indisponibile di Roma Capitale.

Una questione che ha diviso la maggioranza

Il mancato rinnovo della concessione ha provocato numerosi malumori all’interno del territorio. È stata predisposta una raccolta firme per chiedere all’amministrazione di prorogare la concessione alla O.d.V che ne aveva beneficiato e diramato un appello, rivolto all’attenzione del sindaco. Anche la comunità territoriale, la rete di associazioni e comitati del VII municipio, ha più riprese ha ribadito l’importanza del lavoro svolto dall’organizzazione di volontariato arrivando anche ad esprimersi con toni duri nei confronti dell’amministrazione municipale. L’ente di prossimità ha provato ad affrontare la questione prima nelle commissioni e poi in una seduta di consiglio in cui la maggioranza si è divisa al punto tale da far rassegnare le dimissioni al capogruppo del PD.

La delibera di cui beneficia anche Tor Fiscale

La definizione del futuro di Tor Fiscale, quindi, è un tema molto avvertito nel municipio VII. Travalica anche i confini del territorio, visto che proprio in questi giorni viene discussa in aula Giulio Cesare una delibera d’indirizzo sulla via Latina. E’ finalizzata alla costituzione di una cabina di regia che mira al rilancio dell’antica strada romana il cui tracciato, si legge nella delibera “è oggi interrotto dai capannoni abusivi di via Demetriade in ingresso al quartiere Torre del Fiscale”. Tor Fiscale è la zona con il più alto “indice di vulnerabilità sociale e materiale” della città. Partecipare alla discussione sul “parco che vorrei” significa contribuire alla stesura del futuro bando sulla concessione del casale, ma anche a mantenere accesi i riflettori su un quadrante su cui hanno lavorato i comitati del territorio per superare criticità che ancora esistono. E sulle quali, l’amministrazione municipale e cittadina, deve continuare ad impegnarsi.