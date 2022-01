Nuovo look per l’area giochi di Parco Marzano: “Restituiamo uno spazio dove stare insieme”

Nuova vita per l’area ludica di via Virginio Talli. Nel parco Carlo Marzano, nella zona di Serpentara, sono arrivati nuovi arredi ludici.

L'obiettivo del comune

Per la riapertura dello spazio destinato ai bambini del municipio III si è svolta una simbolica inaugurazione, a cui ha preso parte l’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi e Paolo Marchionne, il minisindaco dell’ente di prossimità. “Vogliamo che Roma diventi una città verde, una città bosco, una città ludica, con aree verdi e aree gioco disseminate in tutti i territori”ha premesso l’assessora capitolina.

I nuovi arredi

Nello spazio destinato ai più piccoli, è ora possibile intrattenersi giocando con altalene, un castello con ponte e corde, giochi a molla. Tutto reso più sicuro anche grazie alla sistemazione di una nuova pavimentazione antitrauma. Quello messo in campo a Serpentara, ha spiegato Alfonsi, è stato “un intervento necessario in questo parco ma anche una visione nel resto della città, sulla quale stiamo intervenendo per restituire alle bambine e ai bambini di Roma il piacere di giocare all’aperto, insieme, in sicurezza”.

Giocare all'aperto è sicuro

“In questi tempi di pandemia quello che più è stato sacrificato è la dimensione sociale e relazionale, a fronte della necessità di tutelare la salute pubblica. Giocare all’aperto è una delle cose più sicure che possano fare i piccoli in questo momento – ha ribadito la titolare della delega all’ambiente della giunta Gualtieri - Con la riqualificazione delle aree giochi e dei parchi restituiamo ai nostri più giovani cittadini e cittadine spazi aperti, inclusivi e sicuri, dove giocare e stare insieme”.

La promessa del municipio

Il restyling dell’area giochi nel parco Carlo Marzano non è l’unica in agenda nel municipio. “È in corso un grande impegno per la riqualificazione del patrimonio ambientale e sul verde attrezzato sul territorio – ha dichiarato il presidente municipale Paolo Emilio Marchionne – continuiamo a programmare interventi affinché parchi e giardini possano tornare ad essere un fattore di miglioramento della qualità della vita nei nostri quartieri”.