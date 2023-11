Parco San Sebastiano, il Campidoglio stanzia un milione per l'antico polmone verde

Nell’anno del Giubileo festeggia un secolo dalla sua istituzione. Ed in vista di quell’occasione il parco di San Sebastiano può farsi trovare in una forma invidiabile perché, l’amministrazione, ha stanziato più di un milione d’euro per garantirne la riqualificazione.

L'area giochi e gli interventi per la scuola

L’amministrazione ha pubblicato una manifestazione d’interesse finalizzata a cercare ditte interessate a tirare a lucido il polmone verde che, tra l’altro, ospita la scuola giardinieri del comune di Roma. Ci sono a disposizione un milione e duecentomila euro, con i quali garantire interventi di vario genere. Si va dall' ampliamento dell’area giochi esistente, che sarà dotata di nuove attrezzature ludici, e si arriva al ripristino del percorso pedonale realizzato nel 2010 e praticamente scomparso per la successiva assenza di manutenzione. I fondi a disposizione dovranno servire anche per rifare l’impianto d’irrigazione e per riorganizzare l’ingresso e l’uscita dalla scuola. Perché all’interno del parco c’è una scuola primaria, facente parte dell’I.C. Elsa Morante, che utilizza il padiglione originariamente costruito per gli allievi giardinieri del comune di Roma.

I nuovi arredi

Con i fondi, che erano stati già messi a bilancio lo scorso febbraio, il Campidoglio mira anche ad inserire pannelli espostivi, a realizzare un nuovo cancello su via di Porte San Sebastiano, ad introdurre nuove panchine e cestini portarifiuti, in sostituzione di quelli attualmente presenti. Non ultimo, gli operatori interessati a realizzare la riqualificazione del parco, dovranno anche occuparsi del “recupero vegetazionale del giardino all’italiana della Casina del Cardinal Bessarione”. Il “restyling” della zona è finalizzato anche a migliorare la didattica all’aria aperta per gli studenti che frequentano la scuola e per fare laboratori che coinvolgano anche le loro famiglie.

La storia del polmone verde

Il parco di San Sebastiano, nei sui 6,5 ettari, è incastonato tra viale delle Terme di Caracalla e via di Porta San Sebastiano. Quell'area, in epoca romana era usata per sepoluture e residenze patrizie, durante il Medioevo è stata impegnata per accogliere orti e vigne dei complessi religiosi lì presenti. La sua conformazione attuale è invece frutto della progettazione di cui si interessò, nel 1925, Raffaele de Vico. Al celebre architetto si deve, oltre all’intuizione di seguire l’andamento scosceso del terreno, anche l’idea di integrare l’area verde con pini, cipressi, allori e lecci. La ricchezza arborea del parco è tale che, nel secolo scorso, venne anche utilizzato come colonia elioterapica. Oggi invece al suo interno restano due scuole i cui alunni continuano a beneficiare d’un invidiabile patrimonio forestale.