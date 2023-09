Un parco nel “Pratone”: gli alleati di Gualtieri aprono alla variante urbanistica “ma senza compensazione”

Il futuro del “Pratone” resta incerto. Ora che è ufficialmente saltato l’acquisto dei terreni di Cassa depositi e prestiti da parte dei Cinecittà Studios con i fondi del PNrr, la prospettiva di chi chiede un diverso impiego dell’area verde guadagna consensi.

In Campidoglio il tema è stato nuovamente affrontato in una commissione congiunta, ambiente e Pnrr, che è stata convocata per ascoltare le proposte in campo. Su tutte c’è quella dei cittadini che, avendo raccolto 11mila firme, chiedono di destinare i circa 58 ettari tra viale Bruno Pelizzi e via Roberto Fancelli ad un parco pubblico. E’ un’ipotesi che ha la forma di una delibera di iniziativa popolare, dunque non emendabile. L’assemblea capitolina quindi dovrà decidere se approvarla o respingerla e quindi, prima di far approdare il provvedimento in Aula Giulio Cesare, esponenti della maggioranza stanno valutando il da farsi.

Niente teatri di posa nel Pratone

“Il venir meno delle risorse Pnrr e quindi del progetto degli Studios non modifica di per sé la situazione urbanistica dell'area, sulla quale com'è noto sono previste delle volumetrie dal Piano regolatore – ha ricordato Giammarco Palmieri, a margine della seduta di commissione – naturalmente questa situazione non può non interrogare la politica riguardo all'attualità di quelle previsioni ed alla necessità di leggere la città con gli occhi del 2023 e non con quelli di 20 anni fa. Ed è per questo che in commissione ho proposto di fare una serie di sedute congiunte, urbanistica e cultura in primo luogo, proprio per ragionare su questi aspetti”.

Il piano regolatore è datato e, in quel sito, era prevista una “centralità urbana” che è lontana dall’esser realizzata. Inoltre nell’area, durante una serie di sondaggi propedeutici, sono state portate alla luce 4 ville rurali di età romana che hanno portato la commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio a dichiarare d’ “interesse archeologico particolarmente importante” l’area di Torre Spaccata. Anche per effetto di questo riconoscimento, la costruzione di 8 teatri di posa, previsti con i fondi del PNRR, è saltata.

L'importanza archeologica dell'area

“I resti archeologici del Pratone inoltre – hanno fatto sapere gli attivisti che vorrebbero trasformarlo in un parco –sono finalmente comparsi nella Carta per la Qualità, il documento che descrive il patrimonio storico di Roma”. Per stessa ammissione del comitato Si tratta “sicuramente un riconoscimento positivo, che però purtroppo non metterà il Pratone completamente al riparo da altre costruzioni”. Per riuscirvi “continua ad essere necessaria una decisione politica chiara: il Pratone deve essere riconosciuto come Parco e il PRG deve recepire questo cambiamento senza che comporti ricadute su altri territori, senza compensazioni su altre aree permeabili”. Ed una richiesta, quest’ultima, che sta attecchendo tra gli alleati di Gualtieri in Campidoglio.

Già Caudo, il presidente della commissione Pnrr, aveva dichiarato che con l’apposizione dei vincoli “si fa spazio la riflessione su quale progetto innovativo l'amministrazione possa provare a far affermare”. In questo scenario, però, c’è un precedente che il comitato vede come il fumo negli occhi: il parco Tor Marancia. Non è ancora del tutto completato ma per realizzarlo, il comune ha dovuto prevedere una serie di “compensazioni urbanistiche” per i costruttori che vantavano “diritti edificatori” in quel polmone verde. Hanno così potuto edificare, con aumenti di cubature, in altre zone della città. Con il risultato che quel parco, ancora da completare, ha comportato la costruzione di nuovi quartieri e, quindi, di ulteriore cemento. Un epilogo che, alcuni consiglieri di maggioranza, sembrano intenzionati a non voler ripercorrere.

No al consumo di suolo

“Con il caso del Pratone di Torre Spaccata abbiamo l'occasione per dare un segnale tangibile dell'azione che caratterizza questa amministrazione” hanno commentato Ferdinando Bonessio e Alessandro Luparelli, capigruppo in Campidoglio rispettivamente di EuropaVerde e Sinistra civica ecologista. “Oggi dobbiamo convintamente dire no al consumo di suolo e riconoscere il ruolo indispensabile delle aree verdi urbane non edificate, come straordinari serbatoi di biodiversità” hanno commentato i due, aggiungendo che ora “si deve lavorare anche alla variante del PRG per trasformare quelle aree in 'non edificabili'”.

La strada da seguire però, non deve essere quella sperimentata 20 anni con Tor Marancia. Su questi i due consiglieri alleati di Gualtieri sono stati espliciti.

La compensazione di Tor Marancia: un modello da evitare

“L'obiettivo ultimo è scongiurare in ogni modo l'effetto compensazione che caratterizzò in negativo il salvataggio della tenuta di Tor Marancia” hanno sottolineato Bonessio e Lucarelli che, nel chiedere di lavorare “ad una variante del PRG” si sono appellati all’avvocatura capitolina affinché “verifichi sulle sentenze del Consiglio di Stato che non esiste l’obbligo di riconoscere il diritto edificatorio”. I due puntano inoltre a far riconoscere l'importante assunto che “un ente locale, per sopraggiunti motivi d’interesse collettivo, possa cambiare la destinazione del Piano regolatore generale”. In tal modo, i costi di un parco a Torre Spaccata, non verrebbero pagati con l'edificazione di ulteriori “centralità urbanistiche” in altri quadranti della città. E' la richiesta del comitati che vuole un parco tra Cinecittà e Centocelle e che, progressivamente, sta guadagnando posizioni anche in Campidoglio.