C'era una volta il parco nazionale del Tevere, una proposta rimasta nei cassetti

Un parco del Tevere che, attraversando 4 regioni, 8 province e 82 comuni, possa diventare una delle più grandi aree protette del Paese. La proposta, più volte formulata nel corso degli anni, è stata anche formalizzata. Messa nera su bianco nel 2014 con una proposta di legge a firma dell’allora consigliera Cristiana Avenali, è rimasta chiusa nei cassetti della regione.

I progetti di valorizzazione del fiume

Nel frattempo sul fiume sono arrivati investimenti e nuove progettualità. È stata creata la spiaggia Tiberis che, dal 2025, resterà 12 mesi l’anno aperta al pubblico. Sono stati progettati 5 parchi di affaccio, con la maggior parte dei cantieri dati in partenza per il mese di marzo. Grazie a 7,3 milioni di euro permetteranno di replicare esperienze fortunate come quelle dei parchi fluviali già esistenti, a Marconi ed a Magliana. È stato anche presentato un “masterplan”, una sorta di piano regolatore destinato a mettere ordine sui tanti piccoli e grandi progetti che interessano il principale fiume del Lazio.

Il venticinquesimo parco nazionale d'Italia

L’idea di creare un parco nazionale, il venticinquesimo nel nostro paese, è stata rilanciata da realtà come Legambiente e Federparchi che, nel 2021, chiedevano di ripartire dalla proposta di legge ferma in regione. Negli ultimi giorni anche da EcoItaliaSolidale, l’associazione presieduta da Piergiorgio Benvenuti, si è dichiarata convinta del fatto che, l'eventuale parco nazionale, possa rappresentare “un valore inestimabile per la salvaguardia ambientale, in armonia con gli obiettivi europei oltre che sicuro volano per uno sviluppo turistico, di difesa della biodiversità e del mar Tirreno” dove finiscono molte delle plastiche trasportate dalla corrente che non riescono ad essere intercettate dalle reti “acchiappaplastiche”.

Cosa potrebbe fare un ente unico di gestione

“Come Ecoitaliasolidale - ricorda Benvenuti - abbiamo da anni proposto la realizzazione di un vero e proprio Ente unico di gestione che si occupi della riqualificazione del tratto fluviale, della depurazione delle acque, della piena navigabilità del fiume” ha elencato il presidente dell’associazione che si è detto convinto che un solo ente potrebbe più facilmente valorizzarne gli argini e garantire anche la gestione dei parchi fluviali. Lungo i suoi 17.375 kmq, il parco andrebbe a toccare oltre al Lazio anche regioni come l’ Umbria, la Toscana e l’ Emilia-Romagna. Nella città di Roma consentirebbe di dare unità ai parchi di affaccio già esistenti ed a quelli in fase di realizzazione.

La gestione dei rifiuti

Renderebbe più facile anche gestire i rifiuti che continuano ad essere sversati lungo gli argini perché oggi, anche a pochi metri dai parchi di affaccio più frequentati, continuano a formarsi accampamenti abusivi e discariche a cielo aperto che, il sovrapporsi delle competenze, non consentono di arginare e, spesso, faticano anche a rimuovere. Il recente caso segnalato all’altezza di lungotevere Gassmann, con i cumuli di rifiuti ancora oggi presenti e costantemente fotografati dai residenti, ne costituisce una plastica rappresentazione.