Parco di Monte Ciocci, assegnato il casotto: non sarà un semplice bar

Il chiosco era stato realizzato 11 anni fa per rimanere poi inutilizzato, alimentando delusione ed aspettative di chi avrebbe voluto vederlo in funzione. Lo sarà a breve perché il casotto del parco di Monte Ciocci è stato finalmente assegnato.

Cosa prevede l'assegnazione del casotto

Il bando pubblicato lo scorso autunno ha permesso all’amministrazione di individuare un gestore. Il chiosco nel parco che vanta un invidiabile affaccio su San Pietro è stato assegnato per sei anni rinnovabli ad un canone mensile di 1500 euro. Il canone di occupazione di suolo pubblico di 1.785 euro mensili sarà interamente scomputato a fronte dei servizi di manutenzione che il gestore dovrà assicurare. Riguardano le attività di spazzamento e pulizia delle aree esterne, lo sfalcio dell’area verde di pertinenza e la cura dei servizi igienici. In forza della concessione il nuovo gestore dovrà assicurare anche lo svuotamento dei cestini di rifiuti presenti nel parco.

Dieci anni di abbandono

Con l’assegnazione della gestione del casotto, mai utilizzato, diamo la risposta che il territorio attendeva dopo oltre dieci anni dall’inaugurazione del Parco di Monte Ciocci, creando non solo un punto ristoro ma anche centro di aggregazione per il quartiere con un’offerta di attività a carattere ricreativo, sociale e culturale” ha commentato l’assessore capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi.

Le critiche per i lavori di restyling e per il bando

Si chiude così una vicenda a cui si erano dedicate due amministrazioni, in entrambe i casi non senza riceverne delle critiche. Sotto la consiliatura di Virginia Raggi il casotto aveva beneficiato di uno stanziamento di 100mila euro da spendere per il suo restyling. In quel caso, ad essere messo all’indice, fu il protrarsi dei lavori ben oltre i 90 giorni previsti. Con l’amministrazione Gualtieri è stato invece predisposto il bando che, a sua volta, è stato criticato per i pochi punteggi attribuiti a chi, secondo l’ associazione di promozione sociale Casotto di Monte Ciocci, vi avrebbe realizzato attività di carattere socio culturale.

Non un semplice chiosco bar

In base all’avviso pubblico che ha consentito di individuare il concessionario del casotto, chi ne avrà la gestione dovrà predisporre un’offerta di servizi aggiuntivi con una particolare attenzione agli utenti con disabilità. Nel chiosco, che non sarà solo per finalizzato a fornire un servizio di caffetteria, dovranno essere pertanto organizzate attività di vario genere, dagli eventi musicali, ai corsi di pittura e giardinaggio, fino ai centri estivi. Diventerà quindi un punto di aggregazione importante per uno dei parchi più apprezzati dai romani.