Il sogno del parco lineare di Roma est prende forma. Verrà infatti istituito un tavolo interistituzionale per riqualificazione e rigenerazione dell'area verde con le risorse del Pnrr. È quanto prevede la mozione a prima firma del consigliere di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo e poi sottoscritta anche dal Partito democratico, approvata oggi pomeriggio all'unanimità dall'Assemblea capitolina. Con il documento, l'aula impegna il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e la sua giunta ad adottare ogni atto propedeutico, sulla scorta delle prospettive previste dal Pnrr, volto a riqualificare il tessuto edilizio e alla rigenerazione urbana del parco lineare Roma Est, ricadente nei territori di IV, V e VI municipio.

"L'approvazione della nostra mozione sul parco lineare di Roma Est, una rete ecologica che mettendo in sinergia vari interventi compresi gli oneri della Tav può prevedere una straordinaria estensione di verde pubblico fruibile, sentieri ciclopedonali e itinerari turistico-culturali, è una notizia positiva che dovrà ora vedere l'impegno della Giunta per attivare il tavolo di coordinamento dei numerosi uffici coinvolti, come chiede il documento approvato", ha commentato il primo firmatario consigliere di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasparenza Andrea De Priamo.

Cos'è il parco lineare Roma est

Con il termina "parco lineare di Roma est" si fa riferimento a una grande area verde che da Porta Maggiore arriverebbe fino all'antica città di Gabii al confine con il comune di Montecompatri. Con al centro una lunga corsia ciclopedonale, di collegamento con le stazioni ferroviarie, e ancora la mobilità dolce, i reperti archeologici del territorio e le produzioni alimentari a chilometro zero. Si tratterebbe di unire più territori, sei in totale, con interventi sulle diverse aree verdi: il parco archeologico Tiburtino, l'area tra Casalbertone ad ovest e via dei Fiorentini ad est, quella tra via dei Fiorentini ad ovest e via Grotta di Gregna ad est, tra via Grotta di Gregna ad ovest e viale Togliatti ad est, ad est di viale Togliatti (Tor Sapienza, La Rustica e Cervelletta) e infine l'area di Ponte di Nona fino al parco archeologico dell’antica città di Gabii al confine con il comune di Monte Compatri.

Una vera e propria infrastruttura "verde" che andrebbe a unire un sistema di mobilità sostenibile interconnessa con le stazioni ferroviarie, siti archeologici, zone naturalistiche, attrattive culturali. Un progetto che sulla carta è già realtà grazie al lavoro delle tante realtà associative del territorio coordinate dal comitato Parco LineaRE (dove RE sta per Roma Est).