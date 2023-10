Il “parco della donna” non decolla: l’area verde del piccolo Aventino resta degradata

Ha una storia che merita di essere conosciuta ed ha una posizione a dir poco invidiabile. Eppure, l’area verde della chiesa di Santa Balbina, continua a versare in condizioni indecenti.

Il parco da intitolare “alle donne”

Il piccolo polmone verde affaccia su via Baccelli e, quindi, sullo stadio delle terme di Carcalla dedicato a Nando Martellini. Anche per il parco avrebbe un’intitolazione: il condizionale è legato al fatto che, nonostante il comitato Santa Balbina avesse pensato di dedicarlo “alle donne”, quest’intenzione non si è ancora tradotta in pratica. Sulla questione è stata presentata anche un’interrogazione dal consigliere Dario Nanni, ma il dipartimento cultura ha risposto che bisognava interfacciarsi con la toponomastica che, a sua volta, ha detto che interverrà a lavori conclusi” ha spiegato Nanni. I lavori cui si fa riferimento servivano a riqualificare l’area verde con i fondi del Capitolato di San Pietro. Ma quell’intervento, per questioni burocratiche, resta in sospeso.

Prostituzione e spaccio nell'area verde

Ancora oggi “l'area verde attorno alla chiesa di Santa Balbina è uno spazio che dal 2007 risulta abbandonato ed interessato da fenomeni di degrado come prostituzione e spaccio” ha sintetizzato il consigliere Nanni che, sulla questione, ha convocato una recente commissione Giubileo. Il paradosso è che l’area in questione si trova davanti l’istituto Santa Margherita che, ha ricordato Don Carlo Setti, presidente del comitato Santa Balbina, “fu fondato da padre Simpliciano della Natività alla fine dell’800 per togliere dalla strada tante donne sfruttate con la prostituzione e vittime di abusi”.

La riqualificazione a costo zero

I lavori per la perimetrazione dell'intera area “sono stati autorizzati nel 2019, tra l'altro finanziati dal Capitolato di San Pietro e senza che costi ingenti gravassero in capo all'amministrazione, ma poi per diversi ostacoli burocratici sono stati interrotti più volte” ha ricordato Nanni. In positivo c’è il fatto che il comitato, da oltre 15 anni impegnato nel tentativo di riqualificare quello spazio, grazie alla collaborazione di Acea, ha ottenuto l’illuminazione della preziosa basilica paleocristiana di San Saba, il piccolo Aventino. Ma l’area che circonda Santa Balbina resta avvolta nel degrado.

Un restyling di cui beneficerebbe anche San Saba

“E' diventato ormai improcrastinabile portare a termine la recinzione dell'area per metterla in sicurezza, restituirla alla città e farne un parco dedicato alla donna” ha concluso il presidente della commissione Giubileo che, con l’intenzione di sbloccare la situazione, ha dichiarato di voler convocare anche il municipio I. Per riqualificare l’area verde, stando alle richieste del comitato, oltre a completare la recinzione, servirebbero fontanelle ed attrezzi ludici per i bambini. Ne beneficerebbe anche San Saba, il rione che, quest'anno, celebra il suo centenario.