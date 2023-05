Parco della Cellulosa, giornata storica: apre al pubblico dopo il restyling

Le recinzioni sono state rifatte, le strutture fatiscenti bonificate, gli alberi ed il verde sono stati curati. Il primo grosso intervento di restyling, di cui ha beneficiato il parco della Cellulosa, è archiviato. Ed ora l’area, almeno nella parte interessata dalle operazioni, può tornare a disposizione del pubblico.

Terminato il primo restyling

Il parco, un monumento naturale di 90 ettari, attraversato dal rio galeria, si sviluppa tra Casalotti, Selva Candida, Selva Nera e Casal Selce. E’ un polmone verde cui i residenti hanno sempre guardato con attenzione perché, nel quadrante, gli spazi verdi a disposizione della cittadinanza scarseggiano. “Il parco della Cellulosa è la storia di un’ area tolta dalla probabile speculazione edilizia e data alla cittadinanza di un quadrante ricca di aree verdi ma di nessuna realmente fruibile. È una storia che racconta il percorso di tanti anni di impegno civico e politico insieme” ha ricordato il presidente della commissione lavori pubblici Antonio Stampete, tra i rappresentanti istituzionali che hanno preso parto al taglio.

Una riserva di grande pregio

A presenziare la cerimonia, davanti a decine di cittadini accorsi per l'atteso momento, c'è stato il sindaco. “Oggi restituiamo ai cittadini una porzione importante del Parco della Cellulosa. E’ solo l’inizio di una grande progetto di riqualificazione di tutto il parco. Un’area di grande pregio ambientale, agroforestale e paesaggistico, strappata al degrado, che finalmente sarà fruibile dai cittadini” ha commentato il sindaco Gualtieri.

“In questo polmone verde, che è già stato oggetto di una prima fase di interventi di riqualificazione, verrà sviluppato un bellissimo progetto complessivo in grado di coniugare la fruibilità del verde con tante attività importanti e innovative di partecipazione ma anche di cura e di sviluppo del verde, a partire dall'idea di una vera e propria 'fabbrica degli alberi sul territorio di Roma”. Un obiettivo ambizioso per una città che ha urgente bisogno di trovare luoghi dove far crescere gli alberi necessari agli ambiziosi impegni annunciati in tema di forestazione urbana.

Il futuro del parco

Già oggi all'interno dei novanta ettari, come ricorda il sito di RomaNatura, “sono presenti diversi impianti sperimentali per arboricoltura da legno” che si sommano ad “una vasta collezione di specie mediterranee provenienti dal Lazio e dal centro Italia”. Sono un patrimonio da preservare e da far conoscere ai cittadini che, da ora, possono cominciare a frequentare l'area verde, a lungo rimasta inaccessibile. Il primo step per la valorizzazione del parco è quindi ultimato.

All’amministrazione è stato sottoposto un progetto più ampio, quello cui faceva riferimento il sindaco, del valore di circa 2,7 milioni di euro. Andrà al vaglio della giunta capitolina, secondo quanto dichiarato dai consiglieri capitolini, già “la settimana prossima”. E prevede la realizzazione di aree dedicate al fitness e la sistemazione di un'altra parte del parco.