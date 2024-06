Ostia, via libera al progetto del “Parco del mare”: costerà 24 milioni di euro

Riconquistare spazi che l’uomo ha sottratto alla costa, naturalizzando una buona parte del lungomare. Con questo obiettivo verrà realizzato, sulla costa di Ostia, un “Parco del mare”.

I fondi europei per Ostia

La giunta Gualtieri ha dato il proprio via libera alla realizzazione di un progetto che vale quasi 24 milioni di euro. Si tratta di fondi del piano regionale FESR 2021-2027 ed il Campidoglio ha definitivamente approvato le strategie e lo schema di convenzione che dovranno ora essere sottoscritte. Serviranno, in una prima fase, ad operare un profondo restyling su un lungo tratto stradale ed a ricostruire una duna marina che consentirà di riconquistare nuovi spazi aperti naturali di uso pubblico.

Il Parco del mare

“Le azioni previste sono finalizzate a trasformare la fascia costiera di Ostia in una sorta di grande parco lineare dedicato al turismo, allo sport, alla cultura e al tempo libero” ha fatto sapere il Campidoglio. Cosa è previsto in concreto? Dalla cosiddetta “rotonda” di Ostia, punto d’arrivo della Colombo, fino al Canale dei Pescatori, verranno riqualificate le aree verdi su cui passeggiare, fare attività fisica e godere di servizi che oggi sono offerti sull’arenile. Verranno predisposte delle isole dove inserire spazi per il fitness e per ospitare delle esposizioni all’aperti.

La visuale sulla spiaggia

In queste isole verranno spostati anche i chioschi presenti sulla spiaggia, in modo da aprire la visuale sul mare, come del resto è previsto anche dal piano di utilizzo dell’arenile (Pua) il cui iter di attuazione, lungo e complicato, sta andando avanti. Il “Parco del Mare” prevede la riqualificazione di tutto il lungomare storico di Ostia, dal porto a Piazza Magellano e la realizzazione di una serie di parcheggi "green" oltre ad un nuovo ponte carrabile che attraversi il Canale dei Pescatori.

Il prossimo passaggio amministrativo

“Con questa delibera proseguiamo nel percorso per la rigenerazione di Ostia e per la valorizzazione del litorale di Roma, grazie a un investimento iniziale di quasi 24 milioni di fondi Fesr per il recupero del lungomare e rendere finalmente Roma una città che, investe e valorizza il suo mare – ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia – Auspichiamo, quindi, che la Regione recepisca non appena possibile questo provvedimento, approvando lo schema di convenzione e sbloccando questi primi finanziamenti”.