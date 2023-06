Acquedotto illuminato da duecento ciclisti: "Accendiamo i riflettori sul percorso ciclopedonale"

Duecento torce puntate sulle arcate dell’Acquedotto Claudio. Sabato sera, le imponenti vestigia che rendono immortale il parco della “Grande Bellezza”, sono state protagoniste di un’iniziativa dal sapore particolare.

L'iniziativa al parco degli Acquedotti

“Illuminare il Claudio è stato per noi un gesto simbolico di portata enorme” ha commentato Dario Piermarini, portavoce del Settimo Biciclettari la realtà che, con il CdQ Villaggio Appio ed il gruppo Retake Roma del parco degli Acquedotti, ha organizzato l’appuntamento. Per quale motivo ha assunto un valore particolare questo evento? Perché, ha risposto Piermarini “illuminare la Grande Bellezza significa combattere l’oscurità del degrado e del disinteresse”.

Le luci che non si spengono

In un passato mai dimenticato, quello stesso spazio che sabato è stato invaso da un clima di festa, era stato pervaso dall’emarginazione e dalla povertà di un’altra moltitudine. Era lì infatti che vivevano le famiglie giunte a Roma nel dopoguerra, con la speranza di una vita migliore. All’epoca, quella speranza in una vita migliore, lontana dalle baracche di San Policarpo, è stata alimentata da un sacerdote, don Roberto Sardelli. Oggi la speranza è di altra natura, non è legata alla soddisfazione di bisogni primari, ma è comunque avvertita dalla popolazione e riguarda la possibilità di realizzare un percorso ciclopedonale: l’Asse degli Acquedotti.

Dai cittadini alle istituzioni

“L’asse è un’opera su cui l’amministrazione ha deciso di scommettere – ha commentato il consigliere capitolino Rocco Ferraro – sabato ero presente all’iniziativa che ha dimostrato, ancora una volta, l’attenzione del territorio per questo percorso su cui ci sono delle novità”. Dopo esser stato inserito nel piano urbano della mobilità sostenibile, l’Asse degli Acquedotti ha ottenuto degli appositi finanziamenti dal bilancio capitolino.

“I fondi, novantamila euro, serviranno per la progettazione preliminare che sarà presto assegnata da Roma Capitale al rettorato della Sapienza. Da lì, passerà per i dipartimenti universitari competenti, quello della mobilità, dell’ambiente e dell’architettura, per la progettazione e per realizzare uno studio di fattibilità. Significa compiere il primo passo concreto verso la realizzazione di un progetto utile per un ampio territorio, che è nato dal basso, ed è stato acquisito dalle istituzioni cittadine e, presto, anche universitarie".

A testimoniare la rinnovata attenzione sull’asse c’è anche un incontro organizzato in Campidoglio. Si svolgerà il 17 luglio, nella sala protomoteca e prevede la partecipazione degli assessorati all’ambiente, alla mobilità ed al turismo. Ci saranno anche i cittadini e le associazioni che, da anni, spingono per la realizzazione d’un progetto che, passando nelle aree verdi, prevede un percorso ciclopedonale di 13 km in grado di collegare il centro con la periferia.