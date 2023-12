Niente parco di Centocelle a gennaio: va fatta una bonifica da ordigni bellici

Il 2024 sarà un anno decisivo per la riqualificazione del parco di Centocelle. Però, affinché il polmone verde possa essere trasformato secondo le indicazioni contenute nel masterplan, è necessario avviare una preventiva operazione.

Il periodo di chiusura

Serve un intervento di bonifica dagli ordigni bellici. L’estensione del parco, che si sviluppa nel quadrante est di Roma su una superficie di 126 ettari, è tale da rendere laborioso anche questo tipo di operazione. Ed è per tale ragione che il dipartimento ambiente di Roma Capitale ha comunicazione che, dal 1 al 31 gennaio 2024, a tutela della pubblica incolumità, il parco dovrà restare chiuso.

In concomitanza con i lavori di “bonifica bellica sistematica terreste”, quindi, i cittadini dovranno rinunciare a frequentare gli spazi che, ormai da alcune consiliature, stanno chiedendo di riqualificare. “Da quando ci siamo insediati, due anni fa, abbiamo lavorato a tutti i livelli per sbloccare tutte le questioni bloccate da anni, anche venti anni” ha ricordato l’assessore all’ambiente Edoardo Annucci.

Il lavoro per riqualificare il parco

“È stato ridefinito il progetto, sono state stanziate le risorse che non erano più disponibili, è stata rimossa l’interdizione al secondo stralcio, progettato il terzo stralcio e avviate le interlocuzioni con cassa depositi e prestiti per i loro terreni” ha ricordato Annucci, elencando. “È stata bonificata l’area dell’ex Casilino 900 e del tunnel di Mussolini, avviata la gara per la bonifica della tagliata e dal primo gennaio partirà la bonifica da eventuali ordigni bellici”.

Dopo questo stop necessario, verranno messi a dimora 570 alberi che, insieme ad altri 425 arbusti, garantiranno un assorbimento di CO2 pari a 47,7 tonnellate annue, una volta che avranno attecchito le essenze arboree. Seguirà poi, come ha ribadito Annucci “la realizzazione di nuove aree per attività ludiche, ricreative e sportive” che finiranno per riqualificare il polmone verde incastonato tra la via Casilina a viale Palmiro Togliatti.