Caffarella, pubblicato il bando per i lavori di restyling del casale simbolo del parco

I fondi erano stati messi in bilancio già la scorsa primavera. Ora, il Campidoglio, ha compiuto il passo successivo per riqualificare il casale della Vaccareccia, uno dei simboli più rappresentativi del parco della Caffarella.

La riqualificazione avviata

L’avviso, sotto forma di manifestazione d’interesse, è stato già pubblicato e gli operatori interessati hanno tempo fino al 6 novembre per avanzare la propria candidatura. Complessivamente sono a disposizione 6,5 milioni di euro per completare un impegnativo restauro che, solo in parte, è stato eseguito nel 2010 durante l’amministrazione Alemanno. In quell’occasione, con uno stanziamento di circa un milione di euro - in origine però la regione Lazio aveva messo a disposizione 2,5 milioni - si è provveduto a sistemare il fienile, una parte degli interni e del tetto. Ma la Vaccareccia è molto grande, occupa infatti una vista superficie coperta che si sviluppa su oltre 3000 metri quadrati. Da qui la necessità di mettere a disposizione nuove risorse per completare il lavoro fatto.

La storia del casale

Il Casale, realizzato agli inizi del cinquecento dalla famiglia Caffarelli, da cui prende il nome l’intero parco, ingloba una torre medioevale, in origine impiegata per tenere sotto controllo tutta la vallata. Il complesso, sul finire del XVII secolo è stato ceduto ai Pallavicini che, a loro volta, nel 1816 lo hanno venduto ai Torlonia. Nel 2005, sotto la spinta dei cittadini e del comitato per la Caffarella, il Sindaco Veltroni ha firmato l’esproprio del casale, all’epoca di proprietà della fondazione Gerini, insieme ad altri 40 ettari della valle. Tre anni più tardi, il 22 aprile del 2007, è stata celebrata con il sindaco la definitiva acquisizione della Vaccareccia.

Quali sono gli interventi previsti

Con i fondi stanziati dal Comune, dovranno essere eseguiti “interventi volti al restauro ed alla rifunzionalizzazione” del casale. In concreto ne beneficerà la “stalla grande” ed il “fienile” che è situato in una posizione distaccata. Ma anche la torre ed il casale, che dovranno ricevere interventi strutturali, prevedendo la bonifica delle murature, una nuova scale, il restauro del pavimento, l’inserimento di un ascensore ed ovviamente il rifacimento di tutti gli infissi. E’ prevista anche la sistemazione di una nuova copertura a vetrata e la dotazione del complesso di “impianti green”, come i pannelli fotovoltaici e le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.